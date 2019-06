Syrische voetballer annex strijder omgekomen bij gevechten

De Syrische voetballer annex protestzanger annex strijder Abdul Baset al-Sarout is zaterdag omgekomen door verwondingen die hij had opgelopen bij gevechten tegen het leger van de Syrische president Bashar al-Assad, meldt rebellencommandant Jameel al-Saleh zaterdag. De voormalige keeper was een van de bekendste zangers van protestliederen in Syrië en werd in 2013 internationaal bekend door de documentaire Return to Homs.

Donderdag was Al-Sarout aanwezig bij gevechten met het leger in het noorden van het gouvernement Hama, in het westen van Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is hij zaterdag gestorven aan zijn verwondingen. Zijn ‘commandant’ Saleh noemt hem op Twitter een „martelaar”.

In 2013 werd de voormalige keeper internationaal bekend door de documentaire Return to Homs. In de film is te zien hoe Al-Sarout zich tussen augustus 2011 en augustus 2013 ontwikkelt van keeper tot „zanger van de revolutie” en uiteindelijk tot gewapende rebel. Hij was aangesloten bij de groepering Jaish al-Izza, die samenwerkt met het Vrije Syrische Leger.

De strijder verloor eerder zijn oom, vader en vier broers bij gevechten en bombardementen. Hij zelf zou verschillende moordpogingen hebben overleefd. Bij de gevechten deze week zouden nog achttien andere strijders omgekomen zijn.

