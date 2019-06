Spaanse voetbalvrouwen verslaan Zuid-Afrika, Duitsland nipt langs China

De Spaanse voetbalvrouwen hebben zaterdag met 3-1 gewonnen van Zuid-Afrika op het wereldkampioenschap in Frankrijk. Voor de rust stond het nog 0-1 voor de Zuid-Afrikanen, die voor het eerst meedoen aan het WK. In de laatste twintig minuten wisten de Spaanse vrouwen zich te herpakken en vielen er drie goals.

De vrouw van de wedstrijd was Jennifer Hermoso. Zij maakte het eerste doelpunt middels een penalty in de 70ste minuut, een prestatie die ze in de 83ste minuut herhaalde. Na een seintje van de VAR moest de bal net voor tijd opnieuw op de stip, waarna Lucía García de 3-1 maakte.

Duitsland nipt langs China

De Duitse vrouwen hebben eerder op zaterdag hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap in Frankrijk gewonnen. Hoewel het Duitse team gedurende de hele wedstrijd sterker was dan China, kwam het niet verder dan 1-0.

Giulia Gwinn viert haar doelpunt. Foto Loic Venance/AFP

Het eerste en laatste doelpunt werd gemaakt door Giulia Gwinn. De aanvoerster schoot na een afgeslagen corner raak van buiten het zestienmetergebied. Duitsland, dat in 2003 en 2007 het WK won, kwam in 2015 niet verder dan de halve finales. China heeft zevenmaal meegedaan aan het WK en werd iedere keer minstens kwartfinalist. In 1999 werden de Chinese vrouwen tweede.

Om 21.00 uur speelt Noorwegen tegen Nigeria. Zondag volgen Australië tegen Italië en Brazilië-Jamaica.(NRC/ANP)