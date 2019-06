Seriemoordenaar VS gelinkt aan meer dan zestig extra moorden

De in 2014 voor drie moorden veroordeelde Amerikaanse seriemoordenaar Samuel Little (79) wordt door rechercheurs in de Verenigde Staten ook in verband gebracht met ruim zestig andere, nog onopgeloste moorden. Dat maakte openbaar aanklager Bobby Bland in de Amerikaanse staat Texas vrijdag bekend, meldt persbureau AP.

Little zit in Californië een levenslange gevangenisstraf uit voor drie moorden op vrouwen in Los Angeles. Ook heeft hij schuld bekend in een moordzaak in Texas. Dat strafproces is nog gaande.

De politie bracht Little eerder al in verband met 34 onopgeloste moordzaken. Dat aantal is nu dus bijna verdubbeld. Vanuit de gevangenis werkt Little mee aan het onderzoek van rechercheurs uit veertien Amerikaanse staten. Die politiemensen zijn hem de afgelopen tijd onder meer in de gevangenis komen ondervragen. Onder hen waren ook rechercheurs uit Ohio, waar Little opgroeide en waar hij wordt verdacht van zeker vijf moorden op vrouwen. De oudste moordzaken stammen uit de jaren zeventig.

93 moorden

Little stelde tijdens zijn rechtszaak in 2014 nog onschuldig te zijn, maar claimt intussen zelf 93 mensen te hebben vermoord. Hij zou dat op allerlei verschillende plekken in de Verenigde Staten hebben gedaan, onder meer in de staten Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio en Texas.

De slachtoffers van Little waren voornamelijk vrouwen die in de prostitutie zaten of verslaafd waren aan drugs, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Little maakte voor de FBI schetsen van zijn vermeende slachtoffers. De Amerikaanse rechercheurs hopen daarmee vrouwen die in het verleden zijn vermoord te kunnen identificeren, om zo een groot aantal oude cold cases alsnog op te lossen.

Slechte gezondheid

Little verkeert in slechte gezondheid en kan niet meer in hoger beroep tegen zijn levenslange gevangenisstraf. Ook zal hij nooit kans maken op vervroegde vrijlating. Vandaar dat hij zich nu coöperatief opstelt, zegt Bland. De politie zou bovendien zijn vertrouwen hebben gewonnen. Daarbij gaat het vooral om de rechercheur die hem overtuigde schuld te bekennen in de moordzaak in Texas.

Little zou zijn slachtoffers meestal hebben verstikt of gewurgd, waarbij hij in veel gevallen weinig fysieke sporen naliet. Daardoor kunnen veel moorden ten onrechte zijn afgedaan als een dood door een overdosis of als gevolg van natuurlijke oorzaken.

Volgens Bland is alle informatie die Little tot nu toe heeft verstrekt juist gebleken.