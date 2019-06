Ruim veertig jaar geleden gingen we uit elkaar. We bleven verbonden door onze drie kinderen en door onze vriendschap, die gelukkig onaangetast bleek. Na een operatie, waardoor ik tijdelijk aan huis gebonden ben, brengt mijn ex-vrouw onze kleinzoon Ylias (9) langs voor een potje schaak. Ylias heeft inmiddels begrepen dat opa en oma indertijd uit elkaar zijn gegroeid maar nog prima met elkaar door één deur kunnen. Hij kijkt ons allebei doordringend aan en zegt dan: „Waarom proberen jullie het gewoon niet weer eens, voor één dag?”

