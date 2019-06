Nederland verstrekte ten onrechte zestien Schengenvisa

Zestien mensen hebben afgelopen voorjaar een visum gekregen terwijl zij deze vanwege hun criminele voorgeschiedenis niet hoorden te krijgen. Dit kwam door een storing in het opsporings- en informatiesysteem voor het beoordelen van aanvragen voor een Nederlands Schengenvisum. Van negen mensen is nog niet duidelijk waar ze nu zijn. Dat schreef minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het systeem hoort bij een aanvraag automatisch het opsporingssysteem (OPS) en het Schengeninformatiesysteem (SIS) te checken. Maar deze informatie kwam niet goed door. Hierdoor kregen mensen een visum terwijl ze geregistreerd stonden vanwege inbraak, hielpen bij illegale grensoversteek of de verkeers- of Opiumwet overtraden.

Twee visa zijn ingetrokken voordat de aanvrager naar Europa reisde. Vijf anderen zijn bij de grens aangehouden. Van de overige negen is niet bekend waar de mensen zijn. Mogelijk zijn ook zij nog niet ingereisd, schrijft minister Grapperhaus, maar de politie gaat „actief controleren” bij de verblijfsadressen die bij de aanvraag zijn ingevuld.

De storing bleef van 26 maart tot 24 mei onopgemerkt. De technische problemen zijn nog niet opgelost. Om deze reden worden aanvragen voorlopig handmatig gecontroleerd.