GroenLinks wil lid royeren dat wil samenwerken met FVD en PVV

Het Limburgse partijbestuur van GroenLinks heeft het landelijke partijbureau gevraagd om Carla Brugman te royeren omdat zij in het provinciebestuur gaat samenwerken met Forum voor Democratie en de PVV. Dat meldt persbureau ANP. Brugman zat jarenlang voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg. Het afgelopen jaar was ze wethouder voor een lokale partij, maar ze is nog altijd lid van GroenLinks.

Vrijdag werd bekend dat het nieuwe collegebestuur in Limburg gevormd wordt door afgevaardigden van CDA, FVD, PVV en VVD. Ook schuiven twee ‘externen’ aan, onder wie Carla Brugman. Zij komt formeel niet uit voor GroenLinks, toch is haar kandidaatstelling een probleem voor de partij die eerder stelde onder geen enkele voorwaarde samen te willen werken met FVD en PVV.

GroenLinks zei vrijdag al „met ontsteltenis” kennisgenomen te hebben van Brugmans voornemen. De partij vreest dat haar kandidaatstelling het beeld neerzet dat GroenLinks wil samenwerken met „een uiterst rechts college”.

Nieuwe bestuursvorm

Brugman heeft tegenover ANP bevestigd „kennis te hebben genomen” van het verzoek om een royement. Ze zegt de procedure af te wachten, maar wil nog steeds haar plek innemen in het college. Eerder zei ze tegenover De Limburger dat het „een gemiste kans” zou zijn als het „linkse geluid” niet gehoord kan worden in het collegebestuur.

Het collegebestuur in Limburg gaat er anders uitzien dan elders. De provincie krijgt een zogenoemd extraparlementair college, wat betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen coalitie en oppositie. Het college sluit dus geen coalitieakkoord, maar zoekt wisselende meerderheden voor geformuleerde programmapunten. Ook vertegenwoordigen de gedeputeerden formeel geen politieke partij. Zij zouden hun politieke keuzes „op basis van persoonlijke kwaliteiten” maken.