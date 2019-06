De grens tussen Venezuela en Colombia gaat deels weer open. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolas Maduro vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Maduro sloot in februari de grenzen van zijn land met Colombia, Brazilië en de Nederlandse Antillen om te voorkomen dat de oppositie hulpgoederen het land in zou smokkelen.

Dat leidde echter vooral tot grote problemen in de grensregio’s, die sterk afhankelijk zijn van import uit het buitenland. De economie van Venezuela is de laatste jaren op rampzalige manier in elkaar gestort. Het land kent verreweg de hoogste inflatie ter wereld en voedsel en medicijnen zijn schaars geworden. De oppositie wijdt de problemen aan politiek wanbeleid van Maduro. Maar volgens de president zelf is de crisis het gevolg van een „economische oorlog” van de oppositie tegen zijn socialistische regering, gesteund door de Verenigde Staten.

Noodhulp uit de VS

De route die nu weer opengaat, ligt in de deelstaat Tachira. Half mei ging de grens met Brazilië alweer open. Venezuela opende toen ook de grens met Aruba, maar dat eiland sloot die vervolgens zelf weer voor een maand. Aruba wil voorkomen dat er een grote stroom vluchtelingen naar het eiland komt.

Maduro probeert al maanden te voorkomen dat hij wordt afgezet. Oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó wordt door veel landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, als rechtmatige leider van Venezuela erkend. Guaidó wilde noodhulp uit de VS het land binnen brengen, om de schaarste in het ernstig verarmde land het hoofd te bieden.

Medicijnen en voedsel zijn bijvoorbeeld heel hard nodig in Venezuela, maar Guaidó’s actie was ook bedoeld als pressiemiddel om het Venezolaanse leger aan zijn kant te krijgen. Hoewel tientallen militairen op 23 februari overliepen, lukte het Guaidó uiteindelijk niet om de goederen Venezuela in te krijgen.