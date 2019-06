Een omgebracht varken wordt in een quarantaineput gestort in Hanoi. In een poging de Afrikaanse varkenspest het hoofd te bieden zijn sinds februari al miljoenen varkens geslacht in China en omstreken. Vietnam ruimde naar schatting twee miljoen varkens, dat is zo'n zes procent van alle varkens in Vietnam.

Foto Manan Vatsyayana/AFP