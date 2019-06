Demonstranten in Venetië eisen verbod op cruiseschepen

Zaterdag zijn duizenden Italianen de straat opgegaan in Venetië om te demonstreren tegen cruiseschepen in het kanaal van Giudecca, meldt de BBC. De demonstranten stellen dat de schepen de broze stad beschadigen, het water vervuilen en de schoonheid verpesten. Het protest is een reactie op de crash van een cruiseschip met een rondvaartboot vorig weekend.

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica waren zo’n drieduizend demonstranten op de been. Ze droegen vlaggen en spandoeken met leuzen als „GEEN grote schepen” en „houd grote schepen uit de lagune”. Een van de organisatoren zei tegen de BBC:

„Wat er zondag is gebeurd laat zien dat cruiseschepen gevaarlijk zijn. Ze zijn niet in bedwang te houden bij een technisch probleem. Ze kunnen niet doorgaan met Russisch roulette spelen met onze huizen, onze levens en onze stad.”

Burgemeester wil uitwijkroute

Zondag ramde het 275 meter lange cruiseschip MSC Opera op een kleinere toeristenboot toen de schipper de macht over het roer verloor. Bij het incident raakten vier mensen gewond. Na de botsing riep de burgemeester van Venetië Luigi Brugnaro op zo snel mogelijk een alternatieve waterweg te openen voor grote schepen.

In 2017 zijn al plannen aangekondigd om cruiseschepen een andere route te laten varen, zodat zij niet door het historische centrum van Venetië komen. Het zou echter tot 2021 kunnen duren voordat deze plannen gerealiseerd worden. Venetië en zijn lagune staan op UNESCO-werelderfgoedlijst.

Zo zag het protest er zaterdag uit.