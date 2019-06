Rusland laat Huawei wel 5G-netwerk aanleggen

Het Russische telecombedrijf MTS gaat in zee met het Chinese technologiebedrijf Huawei om nog voor eind 2020 een 5G-netwerk uit te rollen in Rusland. De twee concerns sloten woensdag een akkoord, op de eerste dag van het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Rusland. Westerse landen hebben de voorbije maanden Huawei-apparatuur geweerd uit angst voor spionage door de Chinese overheid. De VS vrezen dat China een te grote rol gaat spelen in de digitale infrastructuur als Huawei wereldwijd wordt betrokken bij de totstandkoming van 5G-netwerken. Binnen de EU mogen lidstaten zelf bepalen of zij willen samenwerken voor de ontwikkeling van de 5G-netwerkinfrastructuur. Xi is drie dagen in Moskou om te spreken over de handelsrelaties. Hij stelde woensdag een „diepe persoonlijke band” te voelen met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Volgens de Chinese president is Poetin zijn „beste vriend en collega”. Poetin reageerde niet op de vriendschapsverklaring. Wel toonde hij zijn tevredenheid over het feit dat de „Russisch-Chinese relaties een ongeëvenaard niveau hebben bereikt”. De diplomatieke banden tussen China en Rusland zijn hechter geworden nu hun beider relatie met de VS is bekoeld door de Amerikaanse sancties na de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de handelsoorlog die is opgelaaid met China. (AFP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 7 juni 2019