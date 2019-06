VS stoppen met trainen van nieuwe Turkse F-35-piloten

De Verenigde Staten stoppen met het aannemen van nieuwe piloten uit Turkije voor training met de F-35, meldt persbureau Reuters vrijdag. Dit betekent een verdere escalatie van het conflict tussen de twee NAVO-bondgenoten over het Turkse voornemen tot aankoop van het Russische raketsysteem S-400.

Momenteel zijn er wel zes Turkse piloten bezig met de training tot F-35-piloot op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Arizona. Ook werken daar zo’n twintig Turkse vliegtuigonderhoudsmonteurs. Er zou worden overwogen deze trainingen ook stop te zetten, maar hierover is nog geen besluit genomen.

Inlichtingen

De VS willen dat Turkije aankoop van het Russische raketsysteem afblaast, die volgende maand staat gepland. De VS vrezen dat de radar van het raketsysteem voor Rusland inlichtingen over de F-35 (voorheen: Joint Strike Fighter) zou kunnen verzamelen.

Turkije heeft nu al één F-35, maar was van plan er honderd af te nemen van de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin. In april staakten de VS de levering van de onderdelen voor de vliegtuigen.

Turkije is partner in het F-35-programma, dat geleid wordt door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Ankara heeft 2,25 miljard dollar uitgegeven aan de initiële ontwikkeling van de F-35. Turkse defensiebedrijven produceren ook onderdelen.