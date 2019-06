Vivat van Beijing naar Bermuda

Verlekkerd sprak de nieuwe eigenaar van Vivat vrijdag over de Nederlandse verzekeringsmarkt. „Die is heel aantrekkelijk voor ons”, zei Athora-topman Michele Bareggi tijdens een persconferentie. Niet alleen heeft Nederland „een hele sterke” economie en stabiel toezichtsregime. Op het vlak van levensverzekerings- en pensioenproducten „is er een hele sterke consumentenvraag die al vele jaren bestaat”.

Vrijdag maakten Athora en NN Group bekend dat ze Vivat kopen van het Chinese Anbang. Formeel neemt Athora heel Vivat over voor een onbekend bedrag en verkoopt het daarna direct de schadeverzekeringstak en enkele niche-activiteiten aan NN Group voor 416 miljoen euro. De grote levens- en pensioenverzekeringstak met 2,2 miljoen polishouders van onder meer Zwitserleven en Reaal gaat verder onder de vleugels van Athora.

En daarmee komt Vivat alweer in handen van een bijzondere eigenaar. In 2015 werd Vivat, dat voortkomt uit de in 2013 genationaliseerde bankverzekeraar SNS Reaal, door de Nederlandse staat verkocht. Voor 1 euro en een kapitaalinjectie van 1,35 miljard euro mocht het mysterieuze Chinese conglomeraat Anbang zich de nieuwe eigenaar noemen. Onder druk van de Chinese staat werd Vivat in 2018 weer te koop gezet.

Nu komt Vivat in handen van een ambitieuze, relatief nieuwe verzekeringsgroep uit Bermuda. Wie Athora-topman Bareggi vrijdag bijna lyrisch over de Nederlandse verzekeringsmarkt hoorde spreken zou bijna denken dat hij op het eiland een zonnesteek had opgelopen.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) laat zich al jaren somber uit over de Nederlandse verzekeringsmarkt. In tien jaar tijd daalde het aantal verzekeraars in Nederland van 332 naar 157, blijkt uit DNB-data. Het aantal levensverzekeraars ging van 66 naar 29.

In de media verschenen de afgelopen jaren pessimistische koppen als ‘Bestaan er straks nog levensverzekeraars? In 2015 kondigde de Goudse bijvoorbeeld aan te stoppen met levensverzekeringen. Ze worden, deels dankzij de woekerpolisaffaire steeds minder verkocht en leveren bovendien weinig op, zo was de verklaring. Dankzij de langdurig lage rente is rendement ophalen met het premiegeld bijzonder moeilijk.

In een onderzoek naar de Nederlandse verzekeringsmarkt is consultant KPMG ook niet direct enthousiast. Naast een staafdiagram waarop zichtbaar is dat de premie-inkomsten sinds 2011 steeds kleiner worden en de claims steeds hoger. „Een ongunstige situatie voor levensverzekeraars”, noemt KPMG dat eufemistisch.

Klein en anders

Maar Athora is anders dan andere verzekeraars. Waar traditionele verzekeraars zoals NN en Achmea een heel pallet aan verzekeringen in de markt zetten, werd Athora in 2014 opgericht om enkel en alleen in Europese levens- en pensioenverzekeringsproducten te investeren.

Het deed al drie kleinere overnames in Duitsland, België en Ierland waar het in totaal 800.000 polishouders heeft. Daar komen nu dus de 2,2 miljoen polishouders van Vivat bij. Door zich alleen op deze niche te richten, kan men betere resultaten boeken dan traditionele brede verzekeraars, zo beredeneert Athora.

Maar de verzekeringsgroep uit Bermuda heeft nóg een groot onderscheidend punt. Ze belichaamt de trend van private-equitymaatschappijen die zich in verzekeringsland begeven. Private-equity partijen staan bekend om het hoge rendement dat ze met fusies en overnames weten te boeken en de niets ontziende wijze waarop ze daarbij te werk gaan. Vanwege de hoge beloningen werken er veel slimme investeerders.

Athora werd in 2014 opgericht en komt voort uit Athene Holding uit de VS dat weer ontsproot uit private-equityfirma Apollo. Athene is wat Athora kan worden. Het kocht in de VS verschillende levenverzekeraars en pakketten levensverzekeringen en werd in 2016 naar de beurs gebracht en is nu 8 miljard dollar waard.

Athene en Apollo bezitten samen 22 procent van de aandelen van de nieuwe Vivat-eigenaar. Topman Bareggi legde in de Financial Times vorig jaar uit hoe Athora van die achtergrond profiteert. Het zet een deel van zijn verzekeringsgelden bij private-equityreus Apollo weg én laat zich adviseren over hoe ze het beste anders geld kan beleggen. „Wij zijn klein, dus het is voor ons makkelijker om hoog renderende beleggingen te vinden dan voor grote bedrijven.”

Ambitie

Bareggi beloofde vrijdag dat Zwitserleven en Reaal als merken blijven bestaan. Hij sloot niet uit dat de naam Vivat op de vlaggen voor het hoofdkantoor in Amstelveen verdwijnt.

Met de overname wordt Athero in een klap de tweede speler op de levensverzekeringenmarkt in Nederland. En als het aan Bareggi ligt blijft het daar niet bij. „Ons doel is om de leidende speler te worden.” Het is dus waarschijnlijk dat Athero verder op overnamepad in Nederland gaat.

En terwijl uit verzekeringsland negatieve berichten klinken over levensverzekeringen, ziet Bareggi een „aanzienlijk groeipotentieel”. Hij gelooft in het aanbieden van (nu nog zeldzame) pensioen- en leveringsverzekeringsproducten die uitkering van een gegarandeerd bedrag beloven.

In de overnamestrijd van Vivat waren volgens het Financieele Dagblad nog drie partijen over. Naast de winnaars, ging het om de Nederlandse verzekeraar ASR en een gelegenheidscoalitie van Aegon en private-equitypartij Blackstone. Opvallend is dat beleggers in zowel Aegon áls ASR vrijdag wat blij waren met het verliezen van de strijd om Vivat. De koers van Aegon sloot 2,35 procent hoger, die van ASR zelfs 5,79 procent.