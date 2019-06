Kwebbelkop: ‘Rijk worden is gelukt. Mijn doel is entertainen’

Kwebbelkop. Onder die naam staat hij bekend. Dit jaar ontving hij van YouTube een diamanten play button, voor het bereiken van 10 miljoen volgers. Die kijken hoe hij computerspellen speelt. Met zoveel volgers doe je ertoe. En verdien je miljoenen euro’s.

In Nederland moet Kwebbelkop alleen gamer Jelle van Vucht (12,5 miljoen volgers) en ‘make-upartiest’ Nikkie de Jager (11,9 miljoen) voor zich dulden. Zijn echte naam is Jordi van den Bussche. Hij is 24 jaar en woont in Amsterdam. Zijn video’s zijn bijna vier miljard keer bekeken. Onder Youtubers en influencers is gaming een groot subgenre, naast lifestyle (waar De Jager zich mee bezighoudt) of reallifesoapachtige series (zoals die van Enzo Knol). Ter illustratie: tot voor kort had de in opspraak geraakte Zweedse game-tuber PewDiePie met 90 miljoen volgers het grootste YouTube-kanaal.

Sinds 27 augustus 2012 zet Kwebbelkop elke dag minstens één video online van tien tot twintig minuten. „Ik zag andere Youtubers en dacht: dat kan ik ook. Ik was op dat moment best goed in [schiet- en avonturenspel] Call of Duty.”

In het eerste jaar groeide zijn kanaal naar 3.000 abonnees, het jaar daarop naar 30.000. „Daarna ging het veel sneller doordat ik de formule aanpaste en mijn eigen gezicht in de video’s monteerde. En het spel Grand Theft Auto V kwam uit en werd heel populair. Vier jaar geleden had het kanaal een miljoen leden.”

Van den Bussche verdient op twee manieren aan zijn video’s. Hij krijgt 55 procent van de advertentieopbrengsten van de reclamefilmpjes die YouTube rond zijn video’s plaatst. „Het gaat om tienden van centen, maar keer vier miljard is dat een heel aardig bedrag.”

Daarnaast zijn er bedrijven als game-studio’s en computermakers die hem sponsoren in de video’s zelf. „We hebben een jaar lang met Microsoft gewerkt. Met de overheid van Singapore zijn we nog in gesprek geweest, die wilde het land graag promoten via een video van mij. Dat ging helaas niet door omdat het twintig uur vliegen is. Dat lukte mij op dat moment niet.”

Personeel

Van den Bussche werkt inmiddels niet meer alleen, hij kan personeel betalen. Hij huurt drie freelance editors in die zijn video's monteren, en een creative director die leuke ideeën verzint voor filmpjes. Er is ook nog een teamleider en een thumbnail artist, verantwoordelijk voor de vaak kleine plaatjes die je ziet in zoekmachines of op sociale media. Zijn moeder is financieel directeur.

De administratie van de YouTube-inkomsten en de technische ondersteuning van het videokanaal verlopen via multichannels, vergelijkbaar met bijvoorbeeld platenmaatschappijen en muziekmanagers. Als je niet oppast, krijg je te maken met showbizz-haaien, de ‘handige jongens’ die de artiest veel geld uit de zak weten te kloppen. „Ik ben gelukkig altijd met betrouwbare partijen in zee gegaan, maar er zijn mensen miljoenen kwijtgeraakt omdat mensen achter zo’n bedrijf ineens verdwenen of zogenaamd failliet waren.”

Dat ik nu al met pensioen kan, is een raar idee

Zo kan een Youtuber als Van den Bussche een vermogend man worden. „Het gaat heel erg goed in deze sector, influencers zijn de nieuwe popsterren”, vertelt hij. „Zie mij als een soort Jody Bernal. Een vriend van mij, met wie ik vaak video’s opneem, is naar Monaco verhuisd. Hij vindt dat leuk, maar mij lijkt dat niks. Het leven daar is heel duur en je moet er ook een sociaal leven hebben.”

Van den Bussche zoekt het dichter bij huis. Drie jaar geleden kocht hij een pand in de Utrechtsestraat in Amsterdam, dat hij later doorverkocht en verving door ander onroerend goed. Tegenwoordig baat hij een gebouw in Purmerend uit met appartementen en bedrijfsruimtes. „Ik vind dat geweldig om te doen, vastgoed. Ik wilde vroeger architect worden. Als ik door de stad fiets, ben ik altijd nieuwsgierig hoe het er achter de gevel uitziet. En het zorgt voor een vaste inkomstenstroom zonder dat je er heel veel werk aan hebt.”

Daarnaast heeft hij aandelen. „Ja, ik zou al uit box 3 kunnen gaan leven.” In het handelsregister vindt NRC inderdaad een bv waar ruim twee miljoen euro eigen vermogen in zit.

Voor rentenieren vindt Van den Bussche zich nog wat te jong. „Dat ik nu al met pensioen kan, is een raar idee. Ik spreek daar ook wel over met anderen die hetzelfde hebben. Je wilde beroemd of rijk worden, dat is al gelukt, wat is dan nog je doel? Mijn doel is entertainen, ik zie mijzelf als entertainer die je na een saaie dag school of werk wat leuks bezorgt. Bij andere Youtubers zie ik het wel eens misgaan, ja. Verkeerde vriendin, te grote hypotheek, te dure auto, drank en drugs. Ik verbras mijn geld niet, ik heb niet eens een auto. Koop vastgoed, is altijd mijn advies.”

Spel promoten

Van den Bussche is ook aan het ondernemen geslagen. Vorig jaar begon hij het bedrijf Webble Games. Het eerste computerspel dat het ontwikkelde, Havocado, is sinds april te koop. „Andere Youtubers hebben dat nog niet.”

Webble heeft vier ontwikkelaars fulltime in dienst en houdt kantoor in een verzamelgebouw voor techbedrijven op het voormalige marineterrein in het centrum van Amsterdam, vlak bij het Scheepvaartmuseum. „Het is een goede combinatie, want ik kan mijn spel promoten via mijn eigen video’s.” In het spel zijn vier spelers in gevecht op een boorplatform, een ijsschots of andere eilandachtige omgeving. Wie in het water valt, is af. De laatste die overblijft, is winnaar. „Fun to play en fun to watch. Dat laatste is natuurlijk belangrijk voor mijn YouTube-kanaal. Het gaat supergoed, de best bekeken video met dit spel is twee miljoen keer bekeken. We hebben onderzocht wat mijn fans leuk vinden, en wat bij andere Youtubers wordt gewaardeerd. Wat ontbreekt er, wat kunnen wij beter?”

Dat afkijken bij andere Youtubers levert geen problemen op. De game-tubers zien elkaar niet als concurrenten, maar zijn bijna altijd bereid elkaar te helpen, zegt Van den Bussche. „Gelukkig dat iemand mij vertelde dat je een editor nodig hebt, anders had ik bij vijf miljoen volgers met een burn-out gezeten en was het vermoedelijk snel gedaan met het kanaal.”