Rein Wolfs wordt nieuwe directeur van Stedelijk Museum

Rein Wolfs (Hoorn, 1960) is een zeer ervaren directeur, vooral in het Duitse taalgebied. Sinds 2013 leidt hij de Bundeskunsthalle in Bonn. Eerder was hij artistiek directeur van Kunsthalle Fridericianum in Kassel, hoofd presentaties in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en directeur van het Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. In 2003 stelde hij de Nederlandse inzending samen voor de Biënnale van Venetië, de geëngageerde groepstentoonstelling We Are The World.

Wolfs volgt bij het Stedelijk Beatrix Ruf op, de Duitse directeur die in oktober 2017 na ruim drie jaar ontslag nam omdat de raad van toezicht van het museum onderzoek wilde laten verrichten naar haar nevenactiviteiten en haar persoonlijke bv. Wolfs is van plan zijn nevenfuncties neer te leggen.

In het persbericht zegt Wolfs dat het Stedelijk „nog diverser, menselijker en internationaler kan worden” en kritisch deel kan gaan uitmaken van het maatschappelijke debat. „Het Stedelijk is van iedereen, het is van de kunstenaars, van de bezoekers, van de potentiële bezoekers en van iedereen die het museum een warm hart toedraagt.”

Eerder kandidaat

Interim-zakelijk-directeur Jan Willem Sieburgh, die het museum de afgelopen anderhalf jaar leidde, zal aanblijven tot de komst van Wolfs. De komende maanden zal de raad van toezicht van het museum samen met Wolfs bepalen wie de nieuwe zakelijk directeur wordt.

Na twee internationale directeuren, Ann Goldstein en Beatrix Ruf, kiest het Stedelijk nu voor een gedegen tentoonstellingsmaker die de Nederlandse museumwereld van binnenuit kent. Wolfs was in 2014 naar verluidt ook al kandidaat voor de functie. Toen ging de post naar Ruf.