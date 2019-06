Rechter verbiedt motorclub No Surrender

Motorclub No Surrender wordt verboden en ontbonden omdat de zogenoemde „outlaw motorcycle gang” in strijd is met de openbare orde. Dat heeft de rechtbank in Assen vrijdag besloten.

„Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten”, aldus de rechtbank. „Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn.”

Het Openbaar Ministerie had om het verbod van de motorclub gevraagd vanwege „de vele strafrechtelijke onderzoeken tegen (bestuurs)leden van No Surrender”. De clubleden zouden zich „aanhoudend” schuldig maken aan drugshandel, wapenbezit, afpersing en intimidatie. Binnen de club zou een subcultuur bestaan „die geweld door leden uitdrukkelijk aanmoedigt en ondersteund”.

Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. Bandidos en Satudarah werden eerder ook al verboden. Het hof in Den Haag doet half juni in hoger beroep uitspraak over het verbod op motorclub Satudarah.

