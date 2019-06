Piepende regenkikker

Ach woestijnregenkikker, wat heb je veel bijzondere kanten!

Naam: woestijnregenkikker Wetenschappelijke naam:Breviceps macrops Leefgebied: duinen aan de westkust van Zuid-Afrika en Namibië Uiterlijk: geelbruin, onderkant transparant, vijf centimeter groot, korte ledematen, rond lijf, uitpuilende ogen, vliezen tussen de tenen. Opmerkelijk: als hij boos is, laat de kikker een hoog piepend geluid horen, vergelijkbaar met een hondenspeeltje.

Neem het feit dat je van ei direct in een volwassen kikker verandert – het kikkervisstadium sla je over. Of dat je niet kunt springen: je poten zijn te kort. En dus wandel je over dat smalle strookje niemandsland waar je woont, de zandduinen op de grens tussen Namibië en Zuid-Afrika. Daar regent het vrijwel nooit, dus gelukkig heb je nauwelijks water nodig om te overleven: via je transparante buik neem je vocht op uit het zand. Hoe droger het is, hoe dieper je graaft. En áls je al bovengronds rondwandelt, is je huid vaak gecamoufleerd door zandkorrels. Maar het allermooist is je stem. Dat hoge piepgeluid waarmee je vijanden op afstand houdt. Hopelijk houd je de diamantmijnbouwers die je territorium willen vernietigen er ook mee uit de buurt.