Lang leek het recht op abortus een verworvenheid die in de westerse wereld niet ter discussie stond, maar de afgelopen maanden probeerde de ene na de andere Amerikaanse staat die vrijheid in te perken. Het debat heeft ook Nederland bereikt. Waarom is abortus opeens weer een onderwerp?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Mirjam van Zuidam

Montage: Jan Paul de Bondt