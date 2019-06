Olieplatform in Noordzee ontruimd na aanvaring bevoorradingsschip

In de Noordzee ten westen van Noorwegen is vrijdag een boorplatform aangevaren door een bevoorradingsschip. Dat meldt persbureau Reuters. Alle 276 medewerkers zijn door de Noorse hulpdiensten geëvacueerd, er raakte niemand gewond.

De medewerkers werden per helikopter van het platform gehaald. Het gaat om boorplatform Statfjord A dat in handen is van olie- en gasbedrijf Equinor. Het platfom werd rond vrijdagochtend 2.00 uur aangevaren door een Noors bevoorradingsschip met twaalf mensen aan boord. Het bevoorradingsschip kon op eigen kracht terugvaren naar het vasteland.

Er werd niet geboord op het platform ten tijde van de aanvaring. Hoeveel schade de aanvaring heeft veroorzaakt, werd niet direct duidelijk. Vermoedelijk zijn de reddingsschepen van het platform beschadigd, Equinor zal dit de komende tijd onderzoeken.

Statfjord A is sinds 1997 in gebruik en ligt in een van de oudste olievelden in de Noordzee waar olie gewonnen wordt. In 2022 gaat het dicht. Het Noorse staatsbedrijf Statoil heeft ruim 44 procent van de aandelen in Statfjord. In 2007 deed zich een milieuramp voor bij het platform. Bij het overladen van olie in een tanker stroomden er grote hoeveelheden olie in de Noordzee.

Portugese tanker

Het Nederlandse kustgebied ontsnapte vorig jaar aan een milieuramp toen een Portugese tanker met chemicaliën aan boord een leegstaand olieplatform in de buurt van Den Helder ramde. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen noemde het een wonder dat er geen gewonden vielen of chemicaliën in de zee terecht waren gekomen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed geen onderzoek naar het incident omdat het betrokken schip niet onder de Nederlandse vlag voer en het platform zich buiten de Nederlandse territoriale wateren bevond.