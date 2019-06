De verzekeraars NN Group en Athora nemen verzekeraar Vivat over van het Chinese Anbang. Dat maakten de twee kopers vrijdag bekend. Het onderdeel levensverzekeringen wordt voor een niet bekend gemaakt bedrag overgenomen door het in Bermuda gevestigde Athora, terwijl de NN de schadeverzekeringen en enkele andere activiteiten inlijft voor 416 miljoen euro.

De overname moet formeel nog worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank, maar staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Vivat is grotendeels in Nederland actief, en is de op een na grootste levensverzekeraar op de Nederlandse markt. Vorig jaar was de totale omzet van Vivat 56 miljard euro en leed het een nettoverlies van 284 miljoen euro. Dit kwam voornamelijk door een reeks tegenvallers. Bij consumenten is Vivat vooral bekend van de merken Zwitserleven en Reaal.

NN, de voormalige Nationale-Nederlanden, wordt dankzij de overname marktleider op gebied van schadeverzekeringen. In 2016 zette het bedrijf hiertoe al een belangrijke stap met de overname van Delta Lloyd. Athora is gevestigd op Bermuda en stapt met de aankoop in de Nederlandse markt.

Van verzekeraar ASR was overigens ook bekend dat het een oogje had op Vivat. Maar deze maatschappij is nu dus niet bij de overname betrokken.

Opsplitsing van SNS

In 2014 werd Vivat, toen nog Reaal, afgesplitst van het in 2013 genationaliseerde SNS Reaal. De Volksbank zette Reaals bankactiviteiten voort. De verzekeraar werd in 2015 voor 1 euro verkocht aan het daarvoor nog onbekende Anbang. De Chinese koper moest toen een kapitaalinjectie doen van 1,35 miljard in het noodlijdende bedrijf.

Anbang moest Vivat uiteindelijk verkopen omdat het in de schulden zat na meerdere grote overnames. Ook werd de oud-topman, Wu Xiaohui, vorig jaar veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege fraude en corruptie.

Het hoofdkantoor van de Vivat is in Amstelveen. Er werken ongeveer 2.400 mensen bij de verzekeraar.