NASA stelt ruimtestation ISS open voor commercieel gebruik

NASA stelt het internationale ruimtestation ISS open voor commercieel gebruik. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bedrijven kunnen vanaf nu de Amerikaanse modules van het station gebruiken voor commerciële doeleinden, waar dat eerst nog niet mogelijk was. Ook mogen ‘ruimtetoeristen’ vanaf volgend jaar een bezoek brengen aan het ISS.

Deze commerciële astronauten moeten wel aan bepaalde eisen voldoen en trainingen doorlopen voordat ze de ruimte in mogen. Vanaf volgend jaar kunnen jaarlijks twee commerciële astronauten maximaal dertig dagen in het ISS verblijven. Mogelijk worden dat er in de toekomst meer. Rusland heeft al wel vaker voor een week ruimtetoeristen naar het ISS gestuurd, maar de VS deden dat nog niet.

Maan en Mars

Een nieuw richtlijn van NASA staat toe dat bedrijven voor een flinke prijs tijd en ruimte kopen op het ISS om producten te produceren, aan de man te brengen of te testen. Naar verwachting gaan bedrijven zo’n 35.000 dollar per nacht betalen voor toegang tot het ruimtestation. Ook heeft NASA de ruimte-industrie gevraagd om met ideeën te komen voor modules die (permanent) aan het ruimtestation gekoppeld kunnen worden.

Lees ook: Te huur: internationaal ruimtestation, 574 m3

Het was al langer bekend dat de Amerikaanse regering wil dat het ISS commercialiseert. In de begroting voor 2019 maakte de Amerikaanse regering namelijk bekend dat er vanaf 2025 geen financiering meer is voor het ISS, dat op zo’n 400 kilometer (relatief dichtbij) in een baan om de aarde draait. De Amerikanen willen in de toekomst meer focussen op bemande landingen van astronauten op de maan in 2024 en daarna ook op Mars.

SpaceX

Op termijn wil NASA dat het ISS helemaal in handen komt van de commerciële sector. De ruimtevaartorganisatie trekt zijn handen niet geheel van het station af, maar wordt straks een klant van commerciële partijen. Het ISS is een samenwerkingsproject van NASA, het Russische Roscosmos, het Europese ruimtevaartagentschap ESA, het Japanse JAXA en het Canadese CSA.

NASA heeft nu al verschillende contracten met commerciële partijen. Een van die bedrijven is SpaceX, de commerciële ruimtevaartorganisatie van Elon Musk, dat nu al ladingen naar het ISS vervoert en vanaf 2020 waarschijnlijk ook astronauten zal gaan vervoeren. Vooralsnog heeft SpaceX nog geen bemande vluchten uitgevoerd. Dus of het lukt om volgende jaar al commerciële bemande vluchten naar het ISS te sturen is nog maar de vraag. Wel is het bedrijf erin geslaagd om herbruikbare raketten te lanceren, wat de kosten van een lancering sterk verlaagd.

Op dit moment is de Russische Sojoez de enige raket die mensen naar het ISS kan sturen. Aanvankelijk werd ook de dure Amerikaanse Space Shuttle hiervoor gebruikt, maar in 2011 zetten de VS het spaceshutteleprogramma stop.