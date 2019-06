Nadal verslaat Federer eenvoudig en bereikt finale Roland Garros

Rafael Nadal heeft de finale bereikt van Roland Garros. De Spaanse tennisser won vrijdag in drie sets van zijn grote rivaal Roger Federer: 6-3, 6-4 en 6-2. Het wordt Nadals twaalfde optreden in de eindstrijd van het Franse grandslamtoernooi.

Nadal was duidelijk de sterkere speler tijdens de 39ste ontmoeting tussen de twee tennislegenden. Hij sloeg meer winners, terwijl Federer bijna twee keer zo veel fouten maakte. De als derde geplaatste Federer wist van tevoren al dat hij het lastig zou gaan krijgen: in vijf eerdere ontmoetingen met Nadal op Roland Garros was het telkens de Spanjaard die won.

Vorig jaar en in 2017 pakte Nadal de winst op Roland Garros. In totaal won hij het graveltoernooi elf keer. Federer, de man met de meeste grandslamtitels, zegevierde slechts éénmaal in Parijs. De afgelopen drie jaar sloeg hij Roland Garros over. Na zijn gewonnen partij in de kwartfinale zei Federer dat hij blij was weer tegen Nadal te spelen. „Een van de redenen terug te keren op gravel was de mogelijkheid het weer eens tegen Rafael op te nemen.”

Rafa, toujours plus haut 🙌 Invaincu en demi-finale à Paris, @RafaelNadal repousse à 12, le nombre de participations à une finale de Roland-Garros. L'Espagnol s'impose en 3 sets 6-3, 6-4, 6-2 face à Roger Federer.https://t.co/YnJ2t144Oj | #RG19 pic.twitter.com/IdizrfWcvz — Roland-Garros (@rolandgarros) 7 juni 2019

In de finale zondag speelt Nadal tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, of tegen Domonic Thiem, de nummer vier. Zij spelen later op vrijdag hun partij in de halve finale.

Bij de vrouwen gaat de finale zaterdag tussen twee speelsters die allebei nooit eerder de eindstrijd van een grand slam hebben bereikt. De Australische Ashleigh Barty staat tegenover Marketa Vondrousova uit Tsjechië. De tennissters die vooraf favoriet waren, zoals Naomi Osaka, Simona Halep en Kiki Bertens, werden allemaal al vroeg uitgeschakeld.