Mexico zet 6.000 militairen in bij grens in poging Trump tevreden te stellen

Mexico stuurt zesduizend militairen naar de grens met Guatemala om immigratie vanuit het zuiden tegen te gaan. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard vrijdag gezegd, aldus persbureau Reuters.

Mexico reageert daarmee op een dreigement van de Amerikaanse president Trump. Die zei dat hij komende maandag importtarieven van vijf procent zal invoeren als Mexico niets doet om de migratie van Midden-Amerikaanse landen naar de Verenigde Staten in te dammen. Die eerste tariefmuur zullen de VS elke maand met vijf procentpunten verhogen tot maximaal 25 procent, aldus Trump.

Crisisoverleg

De belofte van Mexico is het resultaat van crisisoverleg in het Witte Huis, dat woensdag begon en vrijdag weer is hervat. Mexico hoopt zo te voorkomen dat Trump zijn dreigement over handelssancties zal verwezenlijken.

Het aantal migranten dat via Mexico de VS probeert binnen te komen is volgens Amerikaanse regeringswoordvoerders vorige maand met bijna eenderde gestegen. Ruim 130.000 migranten zouden zijn gearresteerd aan de grens, het hoogste aantal in zeven jaar.