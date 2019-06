Maximumlonen voor nieuwe medewerkers stuk lager in nieuwe cao Hema

Nieuwe medewerkers van Hema zullen gedurende hun loopbaan bij het bedrijf een stuk minder verdienen dan mensen die er al werken. Hema heeft deze week met vakbond CNV een nieuwe cao afgesproken, waarin het maximumloon voor toetredend personeel flink naar beneden is bijgesteld. Dat bevestigt Hema vrijdag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

Ten opzichte van bestaande medewerkers gaan nieuwe krachten er honderden euro’s op achteruit. Winkelpersoneel dat nu al bij Hema werkt en in de hoogste salarisschaal valt, verdient nu 2.766 euro bruto per maand. Dat wordt onder de nieuwe cao 2.055 euro. Filiaalmanagers met een maximumsalaris verdienen 4.158 euro bruto, ruim duizend euro meer dan filiaalmanagers die nieuw in dienst treden. Ook toeslagen voor werken op avonden en in weekenden worden lager.

Hema en CNV hebben zondag een akkoord gesloten over de cao. De vakbond was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Vakbond FNV verliet de cao-besprekingen vroegtijdig. De bond was het niet eens met de loondaling voor nieuwe werknemers.

750 miljoen schuld

Het verliesgevende Hema kwam eind vorig jaar in handen van ondernemer Marcel Boekhoorn. Hij wil van de winkelketen, met een schuld van 750 miljoen euro, weer een bloeiend bedrijf maken. Om dat te bereiken, heeft Boekhoorn de Hema-bakkerijen te koop gezet. De lagere lonen in de nieuwe cao komen voort uit dezelfde strategie, zegt een woordvoerder:

„De trend is dat mensen steeds meer winkelen in de avond en in het weekend, wat voor ons de duurste momenten zijn. Dan is het lastig om te concurreren met bedrijven die andere loonschalen hanteren. We prijsden onszelf uit de markt.”

Hema heeft in Nederland ruim vijfhonderd filialen. De helft van die winkels bestaat uit franchise-ondernemingen, in handen van zelfstandigen. Voor personeel van deze vestigingen gaat de nieuwe cao niet gelden. Ook personeel van de Hema-distributiecentra en de bakkerijen valt onder andere arbeidsvoorwaarden.