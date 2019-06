Man aangehouden op verdenking van voorbereiden aanslag op Times Square

In New York is donderdag een man aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op Times Square. Dat heeft een federale openbaar aanklager vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Het gaat om de 22-jarige Ashiqul Alam uit de New Yorkse wijk Queens. Hij werd donderdag aangehouden toen hij wapens probeerde te kopen waarvan het serienummer was verwijderd.

De man zou maandenlang met een undercoveragent hebben gesproken over zijn plannen om een aanslag te plegen op het iconische plein in Manhattan, dat dagelijks door meer dan 330.000 mensen wordt bezocht - voornamelijk toeristen. Uit de aanklacht blijkt dat hij twee wapens wilde kopen van de undercoveragent en met hem meeging op verkenningstochten naar Times Square. Ook zou hij gezegd hebben een bewonderaar te zijn van Osama Bin Laden en Islamitische Staat.

Alam, die sinds augustus in contact stond met de undercoveragent, „toonde herhaaldelijk interesse in het kopen van wapens en explosieven om een terreuraanslag te plegen in New York”, zo staat in gegevens van de rechtbank. Hij zou met zijn mobiele telefoon video’s gemaakt hebben van Times Square en zou hebben gezegd dat hij „op zoek was naar potentiële slachtoffers”.

Vaker doelwit

De omgeving van Times Square is al eerder het doelwit van aanslagen geweest. In 2010 probeerde de Amerikaan Faisal Shahzad, die in Pakistan getraind was om met explosieven om te gaan, een autobom op het plein af te laten gaan, maar dat mislukte. Hij kreeg een levenslange celstraf. Zeven jaar later liet een Bengaalse immigrant, Akayed Ullah, een bom ontploffen in een voetgangerstunnel in het centrum van New York, nabij Times Square. Meerdere mensen raakten gewond, Ullah zelf raakte zwaargewond.

Datzelfde jaar reed een verwarde man in op een menigte op het plein, waarbij een tiener om het leven kwam en twintig mensen gewond raakten. Vanwege de dagelijkse drukte op Times Square wordt het plein constant bewaakt door politie.