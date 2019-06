Kabinet wil sneller ingrijpen op slecht presterende scholen

Op scholen die ondermaats presteren wil de overheid sneller kunnen ingrijpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholen die extremistisch of antidemocratisch gedachtegoed verspreiden. Nu duurt het soms nog te lang voordat sancties kunnen worden opgelegd aan scholen of bestuurders, of voordat de Onderwijsinspectie haar onderzoek afrondt. Dat schrijven ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) vrijdag aan de Tweede Kamer.

In het geval van extremisme of antidemocratisch onderwijs willen de ministers de bekostiging aan scholen kunnen beëindigen. Dat is volgens Slob een van de zwaarste maatregelen die aan scholen kan worden opgelegd. Dat kan nu alleen nog wanneer een school te weinig leerlingen heeft of het onderwijs voor een lange tijd ver onder de maat is. Ook andere financiële sancties moeten makkelijker kunnen worden opgelegd en hoger kunnen.

Eindexamens

Bij incidenten rond eindexamens moet sneller de bevoegdheid tijdelijk worden ingetrokken om diploma’s uit te reiken. Bovendien moet het onderzoek van de Inspectie sneller kunnen, als het aan de ministers ligt. Vaak duurt dat nog vier weken, maar dat moet beperkt worden tot maximaal twee.

Voor sommige maatregelen moeten wetswijzigingen worden aangebracht, andere wijzigingen kunnen sneller worden doorgevoerd. Wanneer de wetswijzigingen zijn doorgevoerd is nog niet bekend.

Afgelopen tijd zijn er meerdere scholen in opspraak gekomen vanwege twijfels over de aard en kwaliteit van het onderwijs. Zo vermoedt inlichtingendienst AIVD dat de schoolleiding van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam banden hadden met jihadisten. Vorig jaar juli werden de eindexamens van 353 leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig verklaard, nadat dat het onderwijs door de Inspectie als „zeer zwak” was bestempeld. In december oordeelde de Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën overigens dat die ongeldigverklaring onnodig was geweest.