‘Je droom najagen kan veel tijd kosten’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren.

Harald: „Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd, al vond ik geschiedenis eigenlijk het leukste vak op school. Na mijn studie wilde ik graag meer van de wereld zien. Op internet heb ik gezocht naar een reispartner, en zo heb ik Inge ontmoet.”

Inge: „Onze eerste reis samen ging naar Parijs, anderhalve dag, als verrassing voor Haralds verjaardag.”

Harald: „Inmiddels zijn we naar Oost- Europa en Zuid-Afrika geweest.”

Inge: „En drie keer naar Amerika, naar de Baltische Staten, Scandinavië… Tussen 2010 en 2017 hebben we gereisd onder de vlag van Paint the Planet: een eigen kunstproject waarbij we gratis overnachtten in ruil voor een door mij gemaakte tekening of aquarel. Zo hoefden we per maand maar vier of vijf dagen in een hotel te slapen. Maar het ging ons vooral om de leuke ontmoetingen.”

Harald: „Al die verhalen hebben we op onze site gezet. Nu ontmoeten we tijdens ons werk al zo veel mensen dat we op vakantie vooral van onze rust genieten.”

Inge: „Het ondernemerschap van Paint the Planet heeft geleid tot de oprichting van Amersfoortse Gidsen, ons gidsenbedrijf. Ik heb na mijn studie geschiedenis onder meer gewerkt als officemanager bij een detacheringsbureau. In 2012 heb ik van de ene op de andere dag besloten dat het roer om moest. Ik gidste al weleens groepen door Amersfoort en daar heb ik toen mijn werk van gemaakt.”

Harald: „Ik ben ook gaan gidsen, maar behield wel mijn baan als gedetacheerd financial controller.”

Inge: „Harald bleek uiteindelijk toch meer een man van woorden en verhalen dan van cijfers. Alleen leverde het gidsenbedrijf de eerste jaren niet genoeg werk op voor twee mensen. In de winter van 2017-’18 hebben we besloten dat we samen van het gidsenwerk konden leven.”

Duistere verhalen over de stad

Harald: „Veel mensen denken dat we vrijwilligers zijn. Of dat het seizoenswerk is, maar we hebben het hele jaar door werk. Al is het in het voor- en najaar het drukst. In mei en juni werken we ieder meer dan 60 uur per week.”

Inge: „Voorheen hadden we in de winter 10 tot 20 uur werk per persoon, maar dat is ook veel meer geworden. Dan komt onder andere doordat we thematische winterwandelingen hebben opgezet, zoals een avondtocht met duistere verhalen over de stad. Afgelopen winter hebben we ruim duizend mensen door donker Amersfoort geleid. We konden er tot ver in maart mee doorgaan.”

Harald: „We doen veel rond thema’s. In 2017, het jaar dat het honderd jaar geleden was dat De Stijl werd opgericht, hebben we veel wandelingen gedaan rond Mondriaan, die hier is geboren. Ook begeleiden we bierwandelingen, omdat Amersfoort een rijk brouwersverleden heeft en hier nog steeds gebrouwen wordt.”

Inge: „Eigenlijk zijn we wandelende geschiedenisdocenten. Ik vind het geweldig dat ik nu met geschiedenis veel mensen bereik.”

Harald: „We doen veel onderzoek voor de wandelingen, dat is een van de charmes van dit vak. En het is een dankbaar beroep, iedereen reageert positief. Dat is toch anders dan wanneer je een financiële presentatie geeft.”

Inge: „We krijgen regelmatig het aanbod van stadgenoten die in een oud huis wonen om eens met een groep te komen kijken. Zo komen we op steeds meer plekken en hebben we een enorm netwerk opgebouwd.”

Weekend op maandag

Harald: „Het enige wat ik weleens mis, is het weekend.”

Inge: „Ja, onze weekenden zijn heel druk qua werk. Ons weekend valt eigenlijk op maandag.”

Harald: „Je droom najagen kan dus veel tijd kosten. Vrije tijd moeten we echt inplannen.”

Inge: „Na een drukke periode nemen we altijd vrij en gaan we een paar dagen weg, vaak met onze mini-camper. Het is een bestelauto die ik zelf heb omgebouwd. Ik ben namelijk de klusser van ons tweeën. We doen veel dingen atypisch: Harald doet de was.”

Harald: „En de afwas, stofzuigen en de administratie.”

Inge: „In de zomer gaan we echt lang weg, dan is het minder druk qua personeelsuitjes en familiefeestjes. Dan zet ik een uur per dag de mail en de telefoon aan om te kijken of er boekingen zijn. Van echt loslaten zou ik heel onrustig worden. En het is prettig om te weten dat er na de vakantie weer werk is.”

Harald: „We brengen dus heel veel tijd samen door, zowel privé als in ons werk. Toen ik nog controller was, vond ik het heel vervelend om ver van huis aan het werk te zijn en Inge weinig te zien.”

Inge: „We zijn nu vijftien jaar samen en heel erg aan elkaar gehecht. Ik moet er niet meer aan denken dat je allebei een eigen baan hebt en elkaar alleen in het weekend ziet. Het is heel fijn dat je ervaringen kunt uitwisselen, bijvoorbeeld over wat voor soort groep je had. We krijgen de gekste fooien: koekjes uit de streek waar de groep vandaan komt, een ketting van een Duitse carnavalsvereniging, 2 euro voor een ijsje.”

Harald: „Vroeger bracht ik als controller in mijn eentje meer geld binnen dan we nu samen verdienen, maar dat is niet waar het om draait. We hebben ook niet de ambitie om te blijven groeien, we redden het nu prima samen en we hoeven ons niets te ontzeggen.

Inge: „We hebben niet de illusie dat we rijk zullen worden van het gidsenwerk. Maar samenwerken, trots zijn op elkaar, het uiterste uit jezelf halen, dat is pas rijkdom.”