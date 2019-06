Hoe maatschappij en politiek de beslissingen van de Eerste Kamer beïnvloeden

Meer dan de helft van de zetels in de Eerste Kamer wordt dinsdag gevuld door nieuwe senatoren. De samenstelling van de Senaat verandert ook, waardoor de coalitie geen meerderheid meer heeft.

Staatsrechtelijk gezien toetsen zij wetten op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Maar in de praktijk blijkt stemgedrag ook gedreven door politieke motieven. Meer dan de helft van de zetels in de Eerste Kamer wordt dinsdag gevuld door nieuwe senatoren. In deze aflevering van Haagse Zaken vertellen Tom-Jan Meeus, Mark Lievisse Andriaanse en Rik Rutten je over wat de Eerste Kamer doet, over belangenverstrengeling versus belangenvermenging en over de vraag hoe toekomstbestendig de Senaat is.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige alevering van Haagse Zaken: Waarom de SP maar blijft verliezen.