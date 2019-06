Het grondrecht op demonstreren moet altijd voorop staan

De overheid moet zich tot het uiterste inspannen om demonstraties te faciliteren, „zodat burgers in vrijheid hun mening – hoe impopulair ook – kunnen laten horen.” De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, in zijn rapport Demonstreren, een schurend grondrecht?

Politici moeten, in plaats van verboden eisen, pal staan voor demonstratievrijheid

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wilde een verbod op demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht. Maar zeker bij „onwelgevallige meningen” die „kunnen schokken, kwetsen of verontrusten” zou de burger van elke volksvertegenwoordiger mogen verwachten dat deze borg staat voor de vrijheid van demonstratie. Folkert Jensma in zijn column De Rechtstaat in NRC

Demonstreren is geen gunst, maar een recht

Het demonstratierecht is vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten, het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens, „én in artikel 9 van de Nederlandse Grondwet.” Amnesty International op de eigen site

Een burgemeester moet de veiligheid van de inwoners van zijn gemeente waarborgen

„Ik ben voorstander van vrijheid van meningsuiting. Maar wel onder voorwaarden. Ik zal bijvoorbeeld niet toestaan dat bij een moskee wordt gedemonstreerd.” Dat kan leiden tot „ernstige wanordelijkheden”. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, op Radio 1, in Dit is de dag

Demonstraties hoeven niet onder alle omstandigheden toegestaan te worden

„Jede Konsequenz führt zum Teufel.” Het is begrijpelijk als een burgemeester zegt: „flikker een eind op, daar gaan we niet aan beginnen.” Maarten van Rossum, historicus, op Radio 1, in Langs de lijn en omstreken

Geweld van anderen is geen goede reden een demonstratie niet door te laten gaan

„Het is vooral ongelukkig” als een demonstratie niet door kan gaan door het geweld van anderen, want „zo geef je toch met name de tegenstanders die geweld dreigen te gebruiken, hun zin.” Berend Roorda, jurist, gespecialiseerd in het demonstratierecht, in de Volkskrant

Kwestie in kaart, een zaterdagse rubriek in de bijlage Opinie & Debat, is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie.