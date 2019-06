Grootste deel plastic in Middellandse Zee komt uit vakantieoorden

Het grootste deel van het zwerfplastic dat in de Middellandse Zee ligt, is afkomstig uit populaire vakantiebestemmingen. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Onder meer de kustregio bij Barcelona en de steden Venetië en Tel Aviv zijn de belangrijkste bronnen van vervuiling.

Het WNF onderzocht zowel hoeveel plastic er in de zee terechtkomt en hoeveel daarvan weer aanspoelt. Van de toeristenbestemmingen rond de Middellandse Zee is het gebied rond de Turkse rivier Ceyhan het meest vervuilend, daar spoelt per dag ruim 31 kilo plastic per kilometer kust aan. Op nummer twee in het WNF-onderzoek staat de kustregio rond de Spaanse stad Barcelona, gevolgd door Tel Aviv in Israël.

Volgens het rapport komt er iedere minuut een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met bijna 34.000 petflessen in de Middellandse Zee terecht. In de zomer neemt de vervuiling in zee met 40 procent toe, ziet de natuurorganisatie. Ongeveer tweehonderd miljoen mensen bezoeken dan de toeristische gebieden langs de Middellandse Zee. De visserij en scheepvaart zijn goed voor 20 procent van de plasticvervuiling. Het WNF waarschuwt dat als er niet wordt ingegrepen, in 2050 de vervuiling mogelijk is verdrievoudigd.

Via rivieren in zee

Veel plastic in het gebied rond de Middellandse Zee wordt niet recycled, Egypte is daarin het slechtst. Via land komt het afgedankte plastic in rivieren terecht, die weer uitmonden in zee. Doordat de Middellandse Zee bijna helemaal door land is omsloten, drijft het plastic nauwelijks weg en spoelt het aan op stranden. „Die vervuiling is op toeristische hotspots niet altijd zichtbaar omdat die stranden doorgaans goed worden schoongehouden”, zegt plastic-expert bij WNF Merijn Hougee. „Maar als je rondom de Middellandse Zee naar een afgelegen strand gaat, sta je soms wel tot aan je enkels in het plastic.”

Afval dat niet aanspoelt, komt deels op de zeebodem terecht of wordt afgebroken tot schadelijke microplastic. Als kleine organismen in zee, zoals zoöplankton, plastics eten, kunnen die zich door de hele voedselketen verspreiden en zo ook bij de mens terechtkomen. Ook kan microplastic schadelijk voor koraal zijn. Per jaar komt er wereldwijd acht miljoen ton plastic afval in zee terecht, zegt de organisatie.