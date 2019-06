Frankrijk wint openingswedstrijd WK voetbal van Zuid-Korea

Aan de hand van verdedigster Wendie Renard hebben de Franse voetbalsters de openingswedstrijd van het WK voetbal in het Parc des Princes in Parijs ruim gewonnen van Zuid-Korea: 4-0. De 1 meter 87 lange centrale verdedigster maakte met het hoofd twee doelpunten.

Eugénie Le Sommer had het gastland op aangeven van aanvoerster Amandine Henry in de negende minuut op 1-0 gebracht. Frankrijk leek zelfs snel op 2-0 te komen, maar na lang bekijken van de beelden besloot de VAR dat bij de volley van Griedge Mbock Bathy sprake was van buitenspel.

Renard was daarna bij hoekschoppen twee keer niet te verdedigen voor de veel kleinere Zuid-Koreaanse speelsters. Haar kopbal was beide keren onhoudbaar voor keepster Kim Min-Jeong. Henry bepaalde aan het eind van de tweede helft de eindstand met een mooi schot op 4-0. (ANP)