Eigenzinnige muzikant Dr. John (77) overleden

Zesvoudig Grammy-winnaar Dr. John is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval, zo werd vrijdag bekend via Twitter. Pianist en zanger Dr. John, wiens echte naam John Rebennack was, stond bekend vanwege zijn eigenzinnige combinaties van genres zoals blues, boogiewoogie en rock-’n-roll.

Lees hier het interview dat NRC in 2014 met Dr. John had: In de stem van Dr. John klinkt de dampende bayou

Rebennack begon zijn muzikale carrière in de Amerikaanse stad New Orleans, waar hij veel te zien was in het uitgaansleven. Hij trad op als gitarist in verschillende bands en scoorde een bescheiden hit met Storm Warning. Rebennack moest stoppen met pianospelen nadat hij in zijn vinger werd geraakt door een kogel die bedoeld was voor een andere muzikant.

In 1968 debuteerde hij met het album Gris-Gris waarop verschillende muziekstijlen terugkwamen. Het album bracht de Amerikaan uit onder het pseudoniem Dr. John The Night Tripper, ontleend aan een voodoo-dokter uit 1800 uit Lousiana. Dr. John liet dan ook voodoo-rituelen terugkomen in zijn psychedelische shows.

Dr. John produceerde dertig solo-albums en was tevens actief als sessiemuzikant. In die hoedanigheid werkte hij samen met The Rolling Stones en Van Morrison. In 2011 werd zijn naam opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Tot 2017 toerde hij regelmatig maar dat moest de muzikant opgeven vanwege gezondheidsproblemen.

Op Twitter verschenen vrijdag lovende woorden over Rebennachts carrière: