Een wilde, stormachtige Federer-Nadal, die eindigt in een lijdensweg

Op een stormachtige vrijdagmiddag in juni trokken verraderlijke rukwinden over Court Philippe-Chatrier. Toeschouwers hadden zich in regenpak gestoken, onder de donkergrijze lucht in Parijs. Gravel stoof op. De tribunes zaten halfvol, bij aanvang rond lunchtijd.

De aanblik was treurig, voor de grootsheid die de rivaliteit tussen Roger Federer en Rafael Nadal is. Deze 39ste ontmoeting tussen de twee groeide uit tot een van de meest curieuze en teleurstellende tegelijk, in de vijftien jaar dat ze tegen elkaar spelen op de tour. Waar gehoopt werd op een episch gevecht, werd het, mede door de wilde weersomstandigheden, een anticlimax.

Nadal won binnen tweeënhalf uur, met 6-3, 6-4 en 6-2, en kan zondag voor de twaalfde keer Roland Garros winnen. De tegenstander in de finale wordt Novak Djokovic of Dominic Thiem. Nadals winst-verliesbalans op Roland Garros staat nu op 92-2. De twee spelers die hem versloegen blijven Robin Söderling in 2009 en Novak Djokovic in 2015.

Federer (37) zal dat zeer waarschijnlijk nooit meer lukken, Nadal (33) verslaan op Roland Garros. Alle zes onderlinge wedstrijden in Parijs heeft hij nu verloren, de laatste was alweer in 2011. De Spanjaard bevestigde vrijdag zijn machtsoverwicht op gravel in duels tegen Federer, die dit seizoen voor het eerst sinds 2016 weer op de trage ondergrond speelde.

Toetsenbord onder het gravel

De aanhoudende wind was een factor, al was het zeker niet doorslaggevend. „It was just crazy”, zei Federer, die het niet als excuus wilde gebruiken. Volgend jaar krijgt het centercourt een dak, nu heeft het stadion nog een open structuur waardoor wind vrij spel krijgt.

Ballen maakte vreemde wendingen, ritme was moeilijk te krijgen. Voor opslagen moesten de spelers soms wachten tot de ergste wind was gaan liggen. De tennisverslaggever van The New York Times twitterde dat zijn toetsenbord op zijn laptop onder de gravelkorrels zat. Federer zei dat hij en Nadal vrijdagavond eerst hun ogen schoon moeten maken voor ze gaan eten. „Ik weet niet of we het kunnen zien.”

Roger Federer speelde voor het eerst sinds 2015 weer op Roland Garros. Foto Christian Hartmann/Reuters

Federer – de meer natuurlijke tennisser van de twee – had met zijn timing zichtbaar meer last van de wind dan Nadal. Met name zijn enkelhandige backhand leed eronder. Die slag is een complex samenspel tussen instappen, de voorbereidende achterzwaai, het raakpunt en het doorslaan. Hij kreeg er moeilijk vat op. Terwijl de backhand in de duels met Nadal vaak al de achilleshiel is: zijn kwetsbare punt werd zo nog verder verzwakt.

Het was vooral indrukwekkend hoe Nadal zich als een machine door alles heen speelde, niet bevattelijk voor welke weersomstandigheden en tegenstand dan ook. „Er is niemand die zelfs maar bij zijn niveau in de buurt komt”, zei Federer vrijdag over Nadal.

„Ik zou niet eens weten wie ik moet vragen om mee te trainen die zoals hij speelt”, zei Federer. „Daar dacht ik over tijdens de wedstrijd. Het is ongelofelijk hoe diep hij speelt en in staat is om heen en weer te bewegen op de baseline.”

Fenomenale verdediging

Federer wist op de cruciale momenten niet door de fenomenale verdediging van Nadal te breken, mede door enkele merkwaardige keuzes aan het net. Je zag in sommige keuzes weer de angst terug bij Federer voor Nadal. Het niet killen van de rally, te voorzichtig, te veel twijfels. De onderlinge score staat na vrijdag op 24-15, waar Federer de laatste vijf ontmoetingen had gewonnen.

Nadal is op tijd weer in topvorm, om zijn titel te verdedigen. Zijn backhandpassing op setpoint voor de eerste set: bizarre, ongelofelijke bal. Begin derde set, Nadal die volledig de baan uit wordt gedreven door een prachtige diagonale backhand van Federer, maar Nadal weet miraculeus het punt nog te winnen. Alles past, alles lukt – weer of geen weer.

Zo werd het langzaam toch weer een lijdensweg voor Federer, zoals vaker op Roland Garros tegen Nadal. Als hij begin derde set wordt gebroken, slaat hij uit woede een bal het stadion uit en krijgt een waarschuwing.

Federer kwam voor het eerst sinds 2015 weer naar Roland Garros. Zijn rentree maakte veel los, het publiek stond rijen dik als hij voorbijliep. Maar na vrijdag weet hij zijn plaats weer in Parijs, in het koninkrijk van Nadal. De koning zelf applaudisseerde bij zijn adieu.