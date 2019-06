Visie is een olifant die je het zicht op de televisie ontneemt, lijken ze in Den Haag te hebben gedacht bij het werken aan de plannen voor de publieke omroep. Of eigenlijk is het een kudde kleine olifantjes die elkaar in de weg lopen en tegen elkaar aan botsen.

Voor wie een reclamevrije publieke omroep wil, worden commercials vóór acht uur uitgebannen. Voor wie de omroepen wil beschermen, wordt de ledendrempel voor zendtijd verlaagd. Voor wie een kleinere publieke omroep wil, wordt NPO3 (tot nu toe jongerenzender) voor een groot deel gevuld met regionale televisie.

De interessantste verandering is de reclamebeperking, het zou de eerste keer zijn in het bestaan van de Nederlandse tv dat de publieke omroep minder commercieel wordt. Ongetwijfeld zullen Hilversumse hemel en aarde worden bewogen om die nieuwe reclamegrens eerder dan acht uur te plaatsen, zodat ook een programma als DWDD ‘verkocht’ kan worden. Het veel interessantere experiment van een geheel reclamevrije zender durfde men kennelijk niet aan.

De merkwaardigste maatregel is de regionalisering van NPO3, waarmee die zender wordt opgegeven zonder ’m op te heffen. De kinderprogramma’s zullen blijven, maar daarnaast krijgen we het werk van de regionale omroep aangeboden. Maar ja, wij hebben hier in het dorp al een regionale omroep – en zo ingewikkeld is de afstandsbediening nu ook weer niet.

Ik besloot donderdag naar NPO3 te kijken, nu het nog kon. Al was mijn eerste gedachte dat de zender nu al een beetje opgeheven was, want na het Jeugdjournaal stonden de hele avond alleen nog maar herhalingen geprogrammeerd.

Trouwens, ook woensdagavond was er niets voor het eerst te zien op het derde net. Dinsdag waren er drie verse programma’s: Pretty & single (daten zonder makeup), Wie doet het? (quiz over bedgewoonten) en SKAM NL, een dramaserie over middelbare scholieren in hyperkorte afleveringen. Maandag was er voor de verskijker alleen Het beste van…, waarin bekende Nederlanders praten over oude hits.

Maar wie de herhaling niet eert is de televisie niet weerd. Uit het herhalingsaanbod koos ik het consumentenprogramma Broodje gezond (KRO-NCRV), waarin Ersin Kiris en Marlijn Weerdenburg aan een ontbijttafel zaten te kibbelen over vitaminepillen. Slik er nou eentje, spoorde Weerdenburg aan, maar Kiris keek moeilijk. Zijn die preparaten echt nodig?

Ersin Kiris doet alsof hij met tegenzin interviewt en komt dan opeens met een dodelijke vraag

Daarna volgde een tocht langs deskundigen, met een combinatie van verwondering en feitenverlangen uit de school van De Keuringsdienst van Waarde. Het blijkt (al bleek dit dus vorig jaar al, toen de aflevering voor het eerst werd uitgezonden) dat van sommige vitaminen wel duizendmaal de benodigde dagelijkse dosis in zo’n pilletje zit. Ook het aloude „dat plas je er wel weer uit” over een teveel aan vitamine C, wordt betwist. „Je nieren moeten het er allemaal wel uitfilteren.”

Zo worden de pillen vermalen. Erg vermakelijk is de scène waarin een supplementenfabrikante steeds verder in het nauw wordt gebracht door Kiris, die graag een paar seconden zwijgt voor hij een vraag stelt. Hij doet alsof hij met tegenzin interviewt en komt dan met een dodelijk: „Maar waarom blijkt dan niet uit alle onderzoeken dat die pillen werken?”

Aan het slot laat Kiris, naar eigen zeggen geen gezonde eter, zijn vitaminewaarden testen. Die blijken prima in orde. „Maar ik heb nog wel zo mijn best gedaan”, zegt hij gespeeld teleurgesteld.

Het toont het prettige evenwicht tussen feitelijkheid en ontspanning dat Broodje gezond kenmerkt – hopelijk kan het na de verregionalisering ergens worden ondergebracht. Misschien is de regio ‘Nederland’ een idee.