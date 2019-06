Doodstraf dreigt voor Saoedische tiener die op zijn dertiende werd opgepakt

De Saoedische tiener Murtaja Qureiris, die al vijf jaar gevangen zit, dreigt veroordeeld te worden tot de doodstraf. Dat blijkt uit onderzoek van CNN. Qureiris werd op zijn dertiende opgepakt, omdat hij had deelgenomen aan een protest toen hij tien jaar oud was. Hij was ten tijde van zijn arrestatie de jongste politieke gevangene in Saoedi-Arabië ooit.

Als Qureiris - die inmiddels achttien is - de doodstraf krijgt, is hij de vierde tiener dit jaar die in Saoedi-Arabië ter dood veroordeeld wordt. Qureiris deed in 2011, ten tijde van de Arabische Lente, mee aan een protestactie op fietsen waar ook andere kinderen aan deelnamen. Het protest werd destijds gefilmd en op de beelden is te zien hoe Qureiris door een megafoon schreeuwt: „Het volk eist mensenrechten!”

Lees ook: Saoedi-Arabië executeert 37 gevangenen om terrorisme

Terrorisme

Drie jaar na het protest werd Qureiris gearresteerd toen hij met zijn ouders de grens probeerde over te komen op weg naar Bahrein. Qureiris wordt ervan beschuldigd dat hij met zijn broer Ali een aanval heeft uitgevoerd op een politiebureau. Zijn broer zou daarbij een molotovcocktail naar het bureau hebben gegooid. De tiener wordt door een militaire rechtbank berecht voor terrorisme. Of zijn broer ook vastzit is niet duidelijk.

Amnesty International roept Saoedi-Arabië op om Qureiris niet ter dood te veroordelen en vrij te laten. Volgens het internationaal recht is het verboden om iemand die op minderjarige leeftijd een strafbaar feit heeft begaan ter dood te veroordelen.

Qureiris behoort tot de sjiitische minderheid in het land. De sjiieten wonen voornamelijk in het oosten van Saoedi-Arabië en worden onderdrukt door de soennitische meerderheid. In april nog werden 37 sjiitische mannen geëxecuteerd. Volgens Amnesty zijn sinds 2014 meer dan honderd sjiieten om ter dood gebracht.