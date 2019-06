De voorbereiding van de spelverdeler in het Élysee

De beste spelverdeler zit, als altijd, in het Élysée. „Je moet het goede speelschema hebben, het goede collectief en het goede geheel”, analyseerde president Emmanuel Macron. „Dat doet je winnen”, zei hij dinsdag tegenover les Bleues, de Franse vrouwenselectie die tegen Zuid-Korea op eigen bodem het WK zou openen.

Hij voerde de druk nog wat op. „Een competitie is geslaagd als je wint en daarom is het nodig je voor te bereiden, op niveau te zijn en er zin in te hebben.”

Voor de Fransen is het pas geslaagd als ze winnen. Voor minder doen ze het niet. Ze werden vorig jaar wereldkampioen bij de mannen en de vrouwen kunnen niet achterblijven. Gelijkheid, tenslotte.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven

Dit is het „WK van de gelijkheid”, koppen kranten die, zoals Le Monde, net als bij de mannenedities speciale bijlagen hebben gemaakt.

En dus net als tijdens de voorbereiding van de mannen voor het WK in Rusland in 2018, verplaatste Macron zich naar het beroemde trainingscentrum van de Franse voetbalbond FFF in de bossen bij Rambouillet om met de selectie te lunchen. De première dame, Brigitte Macron, was mee. Ze kregen, het is inmiddels een bijna sleets ritueel, teamshirts met hun namen erop.

Op dezelfde dag onthaalde Macron het mannenteam op het Élysée. De Mbappé’s, de Pogba’s en Griezmannen van vorig jaar hadden nog een presidentiële onderscheiding tegoed, de Légion d’honneur.

Dit is het WK van de gelijkheid

Terwijl de Franse president destijds wel een feestje kon gebruiken, was de nationale vreugde over het sportieve succes snel voorbij. In dezelfde week volgden explosieve onthullingen over een naaste medewerker, een paar maanden later was het land in de ban van mannen en vrouwen in gele hesjes.

Hij wachtte een jaar met de medailles op te spelden – tot het moment dat hij de natie weer rond iets gemeenschappelijks wilde samenbrengen. Tot eenheid.

In Frankrijk is sport een middel om iets te bereiken – zelden een doel op zich.

De instituties doen hun best. Maar de namen van Sarah Bouhaddi (doelvrouw), Wendie Renard (verdediger) of Eugénie Le Sommer (spits) – allen winnaar van de Champions League met Olympique Lyon – blijken op zo’n dag nog wat minder ingeburgerd dan die van Kylian Mbappé, Paul Pogba en Antoine Griezmann. Pas sinds 2011 heeft de FFF een speciaal programma om voetbal te „feminiseren”. Het aantal geregistreerde speelsters nam sindsdien toe van 86.000 tot 180.000 nu. In 2011 waren de Bleues halve finalist, in 2015 bereikten ze de kwartfinale.

De inzet is hoog. „Niet winnen is heel pijnlijk”, zei oud-speelster Nicole Abar in Le Monde. „Maar het ergste van een slecht optreden zou het gevolg zijn voor het beeld dat mensen van vrouwenvoetbal hebben.”

Macron wees ook op 1998, het toernooi op eigen bodem. „We dachten dat er een vloek was, dat het WK niet voor ons bedoeld was.” En toen kwam Zinédine Zidane. „Ik ben ervan overtuigd dat dit WK in Frankrijk hetzelfde effect voor het vrouwenvoetbal kan hebben.”

De president is er klaar voor.