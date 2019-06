Jaren geleden las ik een confronterende blog van de Amerikaanse managementauteur Seth Godin. Een paar weken terug ervaarde ik op een pijnlijke manier dat hij gelijk had. In zijn blog The world’s worst boss zegt Godin: de slechtste baas ter wereld, dat ben jij. Ook al werk je niet als zelfstandige, dan nog geldt: de baas over je loopbaan, de baas over je dag, de baas over wat je allemaal tegen jezelf zegt... dat ben jezelf. En de kans is groot dat je dit allemaal behoorlijk slecht doet. Aldus Godin.

Dat Godin een punt heeft, voelde ik een paar weken geleden. In mijn rug. Al maanden negeerde ik het zeurende gevoel in de onderrug van mijn trouwste werknemer. Urenlang liet ik hem in dezelfde houding achter zijn bureau doorwerken. Totdat hij en ik op een zaterdagochtend na het hardlopen bukten en niet meer overeind kwamen.

De fysiotherapeut en de ergotherapeut hebben inmiddels bevestigd waar ik al bang voor was: ik ben een slechte baas voor mijzelf. Als ik anderen zo zou managen, dan had ik allang voor de rechter gestaan.

Dus. Hoe word ik een betere baas voor mijzelf?

Gek eigenlijk, het is een onderwerp waar ik al decennia op studeer en over schrijf. Ik kan ook allerlei zinnige tips opsommen. Maar het probleem is dat ik me te vaak de tijd niet gun om scherpere keuzes te maken, de moed niet heb om vaker nee te zeggen en de moeite niet neem om slimme werktips ook echt te gaan gebruiken.

Laat ik de volgende drie punten daarom nog eens opschrijven en dan wat langzamer...

1) Scherpere keuzes maken: ik ga (voor de zoveelste keer, blijkbaar is dat nodig) dit weekend kalm en kritisch op een rijtje zetten, met mijn agenda erbij, wanneer ik een goede, plezierige werkweek heb. Een week die niet alleen energie vraagt, maar ook geeft.

2) Vaker nee zeggen: ik ga advies vragen aan de mensen in mijn omgeving die dit goed kunnen en toch altijd vriendelijk blijven. Mensen die respect afdwingen doordat ze trouw blijven aan hun scherpe keuzes. Ik ga mijn eigen column over dit onderwerp nog eens teruglezen. En oefenen.

3) Slimme werktips gebruiken: mijn computerscherm op de goede hoogte plaatsen, elke 25 minuten opstaan en bewegen, wandelend mijn telefonische vergaderingen doen, de telefoon en de mail uitzetten als ik aan het schrijven ben... Een paar dingen doe ik al. Maar deze zomer ga ik ál mijn werkgewoontes kritisch herzien.

Nog twee belangrijke punten. Een recente peiling van de Harvard Business Review laat zien dat ook op het gebied van zelfmanagement de wijsheid met de jaren komt. Werk- en levenservaring helpen. We worden steeds een wat betere baas voor onszelf naarmate we ouder worden.

En misschien wel het allerbelangrijkste is dat punt van Seth Godin: beter leidinggeven aan mijzelf, dat begint met het inzicht dat ik mijn eigen baas ben. En dat mijn vaardigheden op het gebied van persoonlijk leiderschap daarom minstens zo belangrijk zijn als mijn vaardigheden op het gebied van mijn ‘eigenlijke werk’. Zonder dat besef hebben al die andere tips en adviezen geen enkele zin.

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.