De jaren vóór het succes van de Nederlandse voetbalvrouwen

In Nederland wordt sinds 1955 op clubniveau gevoetbald door vrouwen. Begin jaren zeventig speelde het Nederlands team zijn eerste officiële interlands, maar het zou tot het EK van 2009 duren voordat de Oranje-voetbalsters zich voor een groot toernooi wisten te plaatsen. Sindsdien is Nederland vrijwel altijd present op een eindronde, ook op het WK dat deze vrijdag in Frankrijk begint. De regerend Europees kampioen komt dinsdag voor het eerst in actie, in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland.