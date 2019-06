Als kinderen langer vakantie hebben dan hun ouders

Terwijl de meeste kinderen alweer reikhalzend uitkijken naar de zomervakantie, zitten veel ouders te puzzelen met hun vrije dagen, budget en opvang. Als werknemer met een fulltime baan krijg je namelijk gemiddeld 25 vakantiedagen per jaar, terwijl een basisschoolleerling jaarlijks wel elf weken vakantie heeft. Oftewel: zo’n 55 dagen. Een mismatch van zes weken die werkende ouders in een penibele positie kan brengen.

Niki Peters (46), die 32 uur per week in de zorg werkt, vindt al die vrije dagen echt een drama, zegt ze. „Het is voor mijn dochter van 12 al lastig om twee dagen alleen thuis te zijn, laat staan meerdere weken achter elkaar. Dan raakt de structuur zoek en slaat de verveling toe.”

Lees ook: Dag extra werken? Eerst kijken wat dat kost aan kinderopvang

Vooral de vrije dagen vanaf april zijn problematisch, vindt Maud van der Vugt (42). Zij en haar man hebben twee dochters van 9 en 11 én runnen beiden een eigen bedrijf. „Ik ben ieder jaar opgelucht als het september is en we gewoon weer in een ritme komen.”

Vakantievieren doen we nog niet zo lang, vertelt historicus Enne Koops (40). „De Romeinen en adel maakten weliswaar al vakantiereizen, maar zoiets als de zomervakantie bestaat pas sinds 1830”, zegt Koops die hiervoor in de archieven dook. Een gangbare theorie is dat de zomervakantie ontstond vanwege de oogst in augustus. Wellicht omdat in de leerplichtwet van 1900 staat dat kinderen maximaal zes weken vrij kunnen krijgen, onder meer „ten behoeve van werkzaamheden in de landbouw.”

Rust en recreatie

Maar, zegt Koops, deze theorie is in 2014 door historici ontkracht: de meeste kinderen uit boerengezinnen waren juist thuis in het voor- en najaar, omdat dat de drukste tijd was op het land. Hoe zit het dan wel?

Volgens Koops waren er andere praktische redenen. De eerste is heel simpel: rust. „Ook de negentiende-eeuwse onderwijskundigen vonden het al belangrijk dat kinderen en docenten tijd hadden om bij te komen.” Daarnaast speelt het weer een rol. „In de VS bijvoorbeeld waren veel klaslokalen in de zomer leeg vanwege de hitte. Ook braken ‘s zomers op school vaak epidemieën uit door de warmte. Vakantie was een manier om dit te voorkomen.”

Een laatste motief hangt samen met het veranderende intellectuele klimaat in Nederland na de Industriële Revolutie: socialisten en vakbonden pleitten voor kortere werkdagen en meer ruimte voor rust en recreatie. „Langzaam ontstond het idee dat vrije tijd en vakantie een recht voor iedereen moest zijn. Het was de tijd dat werknemers voor het eerst opkwamen voor betaalde vakantiedagen”, vertelt Koops. „In 1928 was er een historische staking van loodgieters. Die duurde negentien weken, waarna ze vier vakantiedagen per jaar kregen. Pas in 1966 werd dat recht op vakantie wettelijk vastgelegd. Sindsdien is het nog vaak onderwerp geweest van strijd.”

Zelf vindt Koops, die ook als docent in het onderwijs werkt, de lange zomervakantie niet meer van deze tijd. „Al heb ik als onderwijzer wel meerdere aaneengesloten weken vrij nodig om volledig tot rust te komen.”

Tegelijk ziet hij dat het voor ouders normaler wordt om te flexwerken en dat diverse scholen in Nederland hun schooltijden en vakanties hierop aanpassen. „Vorig jaar was er een basisschool in Zandvoort die in de zomer open was. Of zoiets leidt tot minder stress over de vakanties moet nog blijken, maar het is belangrijk hiermee te blijven experimenteren. Wellicht lossen flexibele roosters op termijn de mismatch met werkende ouders op.”

‘Het voelt niet fijn, maar ik moet ook gewoon werken’

Monique Brand Flu (49) Werkt 4 dagen per week als interimmanager Een zoon en dochter, van 7 en 8 Wij hebben geen vangnet, vertelt de Rotterdamse Monique Brand Flu. „Ik heb geen ouders meer en de moeder van mijn man is al op leeftijd. Er woont geen familie in de buurt en er zijn geen buren die structureel kunnen bijspringen.” Dus betalen Brand Flu en haar man flink extra aan buitenschoolse opvang (bso). „Van de elf weken schoolvakantie per jaar nemen wij er zelf drie voor onze rekening, maar dan blijft er nog een hoop over”, vertelt ze. Het is geen ideale oplossing en Brand Flu krijgt er steeds meer moeite mee. Haar kinderen gaan buiten de vakanties om namelijk ook naar de voor- en naschoolse opvang. „Het verschil tussen wel en geen vakantie wordt zo wel heel klein.” Aan haar kinderen merkt Brand Flu dat die het steeds minder leuk vinden. „Toen ze jonger waren, ging het nog wel, maar nu vragen ze me steeds vaker waarom ze alwéér naar de speeltuin of het zwembad moeten. Met name de oudste blijft soms liever thuis.” Brand Flu voelt zich er af en toe wel rot over: „Het voelt niet fijn dat ik mijn kinderen achterlaat op een plek waar ze niet graag zijn, maar ik moet ook gewoon werken.” Er is weliswaar een financiële tegemoetkoming van de overheid, maar het blijft een dure oplossing. „Toeslag krijg je maar tot een bepaald inkomen en daarna ga je toch flink betalen.” Brand Flu twijfelt erover een gastouder te zoeken die in de vakantie leuke dingen met de kinderen kan doen. Dat vindt ze ook duur, maar dat zorgt er in elk geval voor dat haar kinderen wat meer rust krijgen in de vakantie. „Gewoon een kleedje uitspreiden in een park, met wat hapjes, drankjes en Donald Ducks. Dat geeft meer een vakantiegevoel dan met twintig kids in een oververhit hok van de bso met strijkkralen in de weer.”

‘Iedereen bij ons past z’n werk aan z’n levensstijl aan’

Lisbeth Gruppen en dochters Liv en Lot. „Op school wordt verwacht dat je heel flexibel bent.” Lisbeth Gruppen (44) Werkt 32 uur als brand- en contentmanager Twee dochters, van 10 en 7 Lisbeth Gruppen en haar man dachten dat het makkelijker zou worden als hun dochters eenmaal naar de basisschool zouden gaan. Dat was totaal niet zo, vertelt ze. „Zeker wanneer je als ouder bijdraagt aan activiteiten op school, is het veel drukker dan de crèchetijd.” Er komt nog van alles naast de schoolvakanties, zoals de avondvierdaagse, dyslexieprogramma’s, studiedagen of een zomerfeest. Al kan het ook iets simpels zijn zoals het uitzwaaien van de bus bij een schoolreisje. „Maar als die een half uur te laat is, word je toch gespannen. Op school wordt van je verwacht dat je heel flexibel bent.” Voor de Amsterdamse Gruppen was het dé reden om een baan dicht bij huis te zoeken – „dat scheelt reistijd” -en te kiezen voor een „moderne organisatie” waar ze haar eigen tijd kan indelen. Dus werkt ze nu in een leidinggevende functie bij Temper, een zzp-platform voor horeca, waar zij zelf kan bepalen wanneer ze aanwezig is. „We werken met een systeem waarin je per kwartaal afspreekt welke doelen je moet halen. Het hele bedrijf kan in dat systeem zien wie wat doet en je houdt zelf je progressie bij. Laatst had ik een meeting op zondagochtend, en nu ga ik drie dagen op schoolreis. Zolang ik mijn doelen haal, is dat allemaal prima.” Gruppen ziet veel werkgevers die doen alsof je flexibel mag werken, maar ondertussen wordt er toch verwacht dat je om 9 uur netjes achter je bureau zit. „Bij ons werken de oprichters zelf vaak vanuit huis of zelfs vanuit het buitenland. Je voelt dat die flexibiliteit niet een verzonnen plan is, maar dat het in het DNA van het bedrijf zit. De werknemers zonder kinderen werken juist weer het liefst op kantoor en die zijn daar dus het vaakst. Collega’s met baby’s werken meer op afstand. Iedereen past z’n werk aan z’n levensstijl aan, en niet andersom.”