Ajaxsupporters veroordeeld tot 20 en 28 weken cel in Londen

Vier mannen uit Amsterdam zijn vrijdag veroordeeld tot 20 en 28 weken cel in Londen vanwege betrokkenheid bij de supportersrellen bij de wedstrijd Ajax-Tottenham eind april. De rechtbank in Londen legde de vier Ajaxfans ook stadionverboden van zes jaar op.

Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd raakten supporters van beide clubs slaags met elkaar. Volgens de Londense politie, die de supportersgroepen uit elkaar probeerde te halen, gooiden de voetbalfans stoeptegels, glazen flessen, bakstenen en stukken beton naar elkaar. De Londense rechter oordeelde vrijdag dat de vier mannen „een sleutelrol speelden in de onlusten”.

Een 28-jarige Ajax-supporter sloeg een agent op het achterhoofd, waarna hij zich vastklampte aan een lantaarnpaal en via een sprong in de lucht een andere agent probeerde te schoppen. Hij kreeg 28 weken cel opgelegd. De andere drie (23, 29 en 34 jaar) gooiden voorwerpen naar agenten en supporters. Twee van hen gebruikten hun broekriem als wapen om mee te slaan. Alle vier de mannen mogen de komende zes jaar geen voetbalwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk bijwonen.

Bij de rellen raakte ten minste een persoon zwaargewond toen hij met een glazen fles op zijn hoofd was geraakt. Hij had een schedelbreuk en hersenbloedingen. Ook werden zeker drie agenten aangevallen.