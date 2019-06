Euthanasie en zelfmoord met hulp zijn een nederlaag voor ons allemaal. Ons wordt gevraagd om nooit degenen die lijden in de steek te laten, om nooit op te geven, maar om te zorgen en lief te hebben, om weer hoop te geven. Paus Franciscus in een tweet

‘Een nederlaag voor ons allemaal’ Paus Franciscus Natuurlijk is er geen aaneenschakeling van tragische voorvallen nodig zoals bij Noa om geen zin meer in het leven te zien. En het risico op zelfmoord in de kindertijd en puberteit zal altijd aanwezig blijven. De nieuwigheid is de pretentie van de medische handeling en de last voor het sociale vangnet, het vertoon van eisen en het veinzen dat we iets opgelost hebben. José Miguel Serrano, columnist van La Razón, ultra-katholieke Spaanse krant

‘Risico suïcide is er altijd, nieuw is het veinzen dat het iets oplost’ La Razón – Spanje (Dit speelt) in het Nederland van de vrijheid dat als eerste in Europa, in 2002, een wet op directe euthanasie en zelfmoord met hulp heeft aangenomen. […] De twijfel blijkt of, misschien, niet juist het feit dat ze is opgegroeid in een land waar de zoete dood deel van het leven is, haar heeft aangezet, uiteindelijk, tot een extreme keuze die voor velen onbegrijpelijk blijft. Carla Attianese in Democratica, webkrant van centrum-linkse Democratische Partij

‘Opgegroeid in het land van de zoete dood’ Democratica - Italië De erfenis van Noa is een waarschuwing aan de autoriteiten om zich om slachtoffers zoals zij te bekommeren. [..] Haar boek blijft ook achter voor de psychologische kwetsbare jongeren. El Comercio, krant uit Peru

‘Een waarschuwing aan de autoriteiten’ El Comercio - Peru De Nederlandse tiener Noa Pothoven had niet geholpen mogen worden bij haar beslissing om vorige week haar leven te beëindigen. Hoe ondraaglijk de pijn ook was, er is altijd hoop. Ik kan dat weten, want ik was ook als Noa. Jas Rawlinson, freelance-journalist in The Daily Telegraph, een krant in Australië