Donald Duck viert aanstaande zondag zijn 85ste verjaardag. De eend was in 1934 voor het eerst te zien in het Silly Symphony-filmpje ‘The Wise Little Hen’. Donald Duck woonde hierin op een woonboot. Vandaar zijn matrozenpak. In 1952 verscheen het eerste Nederlandse stripblad. Daarvan verschijnt deze week het 3.500ste nummer. Ter ere van de verjaardag van de knorrige en onhandige eend opende het Rijksmuseum een kunstcollectie, met onder meer ‘De Duckwacht’.

