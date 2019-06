Lekker duurzaam yogaën

Een soepele yogalegging voor 113 euro. Flinterdunne tanktops voor 58 euro. Bij Lululemon is yogakleding big business. Al in 2015 verdiende het Canadese sportmodebedrijf er jaarlijks ruim anderhalf miljard dollar (1,37 miljard euro) mee.

Maar wat heeft yoga te maken met modegrillen? Of winstmarges? Sommige producenten en afnemers willen daarom in ieder geval ‘verantwoorde’ yoga-kleding maken en kopen. De reden? Het past meer bij de yoga-filosofie (gericht op onthouding en zelfbeheersing). Het Braziliaanse familiebedrijf Liquido, opgezet in Bras (een wijk in Sao Paolo) adverteert bijvoorbeeld met maatschappelijke verantwoorde yoga-kleding die is gemaakt onder „eerlijke werkomstandigheden” en met „biologisch afbreekbaar materiaal”. Alle Liquido kleding wordt lokaal gemaakt, bovendien zegt het bedrijf toegewijd te zijn aan het milieu door energiezuinige machines te gebruiken en een strikt recyclingprogramma te hanteren. Een ‘eco-bra’ is 34 euro. Een ‘eco legging’ 59 euro. Niet zo prijzig als de meeste Lululemon-kleding, maar nog steeds duurder dan een bijvoorbeeld een polyester yogalegging van de H&M (24,95).

Leggins van PET-flessen

Ook Margreet Oranje, van yogakledingbedrijf iloveyoga.nl, verkoopt verantwoorde kleding, waaronder de merken Yoga Democracy en Yogamii, een kledinglijn uit Denemarken dat kleding uit biokatoen produceert. Van het merk Nadi Yogawear verkoopt ze zelfs leggings gemaakt van gerecyclede PET-flessen. De prijs van deze producten ligt tussen de 35 en 69 euro. „Ik probeer zoveel mogelijk verantwoorde kleding te verkopen die nog enigszins betaalbaar is”, zegt Oranje. Toch is lang niet al haar kleding biologisch afbreekbaar. „Maar ik zorg er wel voor dat ik weet waar de kleding wordt geproduceerd en dat er geen sprake is van uitbuiting of kinderarbeid.” Daarnaast heeft ze nog een klein assortiment van het Scandinavische merk Moonchild, gekeurd met het textielkeurmerk Oeko-Tex. Voor één legging betaal je 99 euro. „Dat is veel geld, maar zo’n legging hoef je maar één keer te kopen. Zo ben je ook duurzaam bezig.”

Er is uiteraard nog een andere oplossing, zegt voormalig modeontwerper Gösta van Dam van yogaschool Svaha Yoga in Amsterdam. Hij is stellig over de kwestie: ‘groene kleding bestaat niet’. „Yoga gaat over niet-consumeren. In mijn school tref je geen dure Lululemon-kleding of Manduka-yogamatjes aan.” Hij geeft al jaren les in dezelfde oude yogabroek. „Maar die ben ik laatst kwijtgeraakt. Toen heb ik er één uit onze gevonden voorwerpen-bak gepakt. Daar geef ik nu les in.”