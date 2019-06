Politie krijgt vijftig tips over voortvluchtige patiënt Den Dolder

Peter M., die afgelopen weekend niet terugkeerde van verlof van de ggz-kliniek van Fivoor in Den Dolder, is nog altijd voortvluchtig. De politie heeft na een opsporingsbericht vijftig tips binnengekregen, maar heeft de 43-jarige man nog niet gevonden, laat zij donderdag weten. M. zat in de kliniek nadat hij schuldig was bevonden aan mishandeling en een valse bommelding. Volgens zijn familie had hij al aangekondigd dat hij de benen zou nemen zodra hij de kans kreeg.

In de kliniek waar M. wordt behandeld, zat eerder ook Michael P., die verdacht wordt van de moord op Anne Faber. Die instelling kreeg in een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kritiek, omdat er te weinig oog was voor de risico’s die van P. uitgingen.

‘Risico’s onderschat’

De kans dat Peter M. zou proberen te ontkomen aan zijn behandeling is ook onderschat, stelde zijn zus Jannienne woensdagavond in het tv-programma Pauw. Hij zou zijn familie verteld hebben dat hij niet thuishoorde in de kliniek, en niet van plan was te blijven.

„Zodra ik de kans krijg, neem ik de benen”, zei hij volgens zijn zus vorige week donderdag nog tegen haar en haar moeder. Zij hebben daar naar eigen zeggen direct melding van gemaakt. M. zou ook gezegd hebben dat hij richting Duitsland wilde reizen. Of M. internationaal gezocht wordt, wil de politie uit opsporingsbelang niet zeggen.

De moeder van Peter M. beleeft slapeloze nachten nu haar zoon op de vlucht is, zei Jannienne in Pauw. Hij is in het verleden agressief tegen haar geweest, en geeft haar „overal de schuld van”. De moeder wordt daarom extra in de gaten gehouden door de politie.

Ontoerekeningsvatbaar

M. stond in 2017 in hoger beroep terecht omdat hij had gedreigd het station van Dordrecht op te blazen met een atoombom en met een mes op zak een passant had aangevlogen. Hij werd schuldig bevonden, maar omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, kreeg hij geen straf. Hij kreeg ook geen tbs opgelegd, maar moest van de rechter wel worden opgenomen in een kliniek.

De psychische problemen van M. zijn volgens zijn zus ontstaan door zuurstofgebrek bij de geboorte. De kliniek heeft hem als een „laag risico” ingeschat. De kans dat hij momenteel een gevaar vormt voor zijn omgeving, wordt door de instelling niet groot geacht. Volgens de politie heeft hij „over enige tijd dringend medicatie nodig”, en is om die reden een opsporingsbericht met foto’s gepubliceerd.