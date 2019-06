The Handmaid’s Tale en andere series van week 23

Black Mirror

Na een uitstapje naar de interactieve film Bandersnatch, zijn de makers van Black Mirror terug op bekend terrein. Het vijfde seizoen van de dystopische serie waarin de wereld in het teken staat van technologie bestaat uit drie afleveringen. Opvallende verschijning dit seizoen is zangeres Miley Cyrus. De makers van de serie vertelden deze week in het Britse Radio Times dat zij haar het script als een soort grap toestuurden. Dat de zangeres besloot mee te doen verraste ze. Lees hier de recensie van Thijs Schrik.

Designated Survivor

Na twee seizoenen krijgt de serie die door ABC werd opgegeven onverwacht toch een vervolg. Netflix nam de productie over. Het uitgangspunt van de serie blijft hetzelfde. Tom Kirkman, gespeeld door Kiefer Sutherland, is minister en wordt plots president als alle andere leden van de regering omkomen bij een aanslag. Nu te zien op Netflix.

The Handmaid’s Tale

Weinig series zo beklemmend als het op het boek van Margaret Atwood gebaseerde The Handmaid’s Tale. In een deel van wat ooit de Verenigde Staten waren heerst nu een christelijk-totalitair regime. Vruchtbare vrouwen zijn ‘dienstmaagden’ in het bezit van de overheid. In het derde seizoen dreigt er dan eindelijk revolutie op gang te komen. Nu te zien op Videoland.

The Chef Show

Jon Favreau speelde in de feelgoodfilm Chef uit 2014 de titelrol. Nu staat hij achter de pannen met échte chefs. Culinaire shows doen het bijzonder goed op Netflix. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat het platform daar opnieuw op inzet.