Tata komt met ‘alomvattend plan’ om overlast te beperken

Inwoners van Wijk aan Zee, Velsen en IJmuiden zullen de komende jaren niet of nauwelijks meer last hebben van de nabijgelegen staalfabriek, zo heeft eigenaar Tata Steel donderdag beloofd. Een „allesomvattend plan” moet „de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen”, stelt Tata Steel in een persbericht.

De aankondiging komt twee dagen nadat het staalbedrijf ernstig in verlegenheid was gebracht door een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waaruit blijkt dat zogeheten ‘grafietregens’ een gezondheidsrisico vormen voor jonge kinderen. Grafietregens zijn wolken zwart stof, afkomstig uit de staalfabriek, die sinds ongeveer een jaar neerslaan in de omgeving, vooral in kustdorp Wijk aan Zee.

De grafietuitstoot heeft tot onrust en woede geleid onder de inwoners van Wijk aan Zee. En die zijn wel wat gewend: de staalfabriek in de duinen tussen Wijk aan Zee en IJmuiden veroorzaakt al jaren flinke overlast in de omgeving, onder meer door stank, herrie en de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden

Onder vuur

Met „meer dan 25 maatregelen” belooft Tata Steel nu de overlast terug te dringen. Zo komt er „extra afzuigcapaciteit” in de fabriek, installeert het bedrijf geluiddempers en gaat het stank tegen door „revisie van de kookskamers” en uitbreiding van het zogeheten „e-neuzennetwerk” – dat geuren meet – op het terrein. In november is Tata al begonnen met de bouw van een overkapping die een einde zal maken aan de grafietregens. Naar verwachting is die in april volgend jaar klaar.

Tata Steel ligt onder vuur van zowel omwonenden als politiek en justitie. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen het bedrijf in verband met de grafietregens, bleek in januari van dit jaar. De provincie Noord-Holland – zelf mikpunt van kritiek omdat ze te slap zou zijn opgetreden – legde 3 ton aan boetes op. Tata Steel heeft tegen die dwangsommen overigens bezwaar gemaakt.

Donderdagavond presenteert het bedrijf zijn plan aan omwonenden van de fabriek op een bijeenkomst in Wijk aan Zee.

