Taiwan wil defensiemateriaal kopen van VS

Taiwan wil een grote hoeveelheid defensiemateriaal van de Verenigde Staten kopen. Dat heeft de Taiwanese regering donderdag bevestigd aan persbureau AP. Het gaat onder meer om tanks en wapens. Door de potentiële wapendeal lopen de spanningen tussen de VS en China, dat Taiwan niet erkent als een onafhankelijke staat, mogelijk verder op.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie schrijft in een verklaring dat Taiwan een verzoekschrift heeft ingediend voor 108 tanks van het type M1A2 Abrams, zo’n 1.650 antitankraketten en 250 luchtafweersystemen. De vervanging van de huidige, gedateerde tanks door de nieuwe Abrams-tanks zouden een fikse modernisering betekenen voor het Taiwanese leger. De VS zijn de grootste wapenleverancier van Taiwan.

Volgens persbureau Reuters zou een mogelijke deal een waarde hebben van meer dan 2 miljard dollar. Wanneer het verzoek precies is ingediend, is niet bekend. Na de indiening hebben de VS 120 dagen om hier op te reageren.

‘Vechten tot het einde’

China keurt alle militaire steun van de VS aan Taiwan af, en zegt dat de verkoop van wapens aan het eiland inmenging van interne gelegenheden zou betekenen. Afgelopen weekend zei de Chinese minister van Defensie dat China zou „vechten tot het einde” als iemand zich zou bemoeien met de relatie met Taiwan. China heeft meer dan 1.500 raketten gericht op het eiland, maar zegt dat zijn militaire operaties puur zijn gericht op zelfverdediging.

De twee landen hebben geen formele banden nadat de VS in 1979 de diplomatieke banden met Taiwan beëindigden. De VS spreken zich echter wel uit voor een democratisch Taiwan dat zelfstandig is van China. Ook gaf president Donald Trump zijn openlijke steunbetuiging aan Taiwan in het conflict tussen de twee Aziatische landen in de Zuid-Chinese Zee. Dat stuitte afgelopen weekend op grote kritiek van de Chinese minister van Defensie.