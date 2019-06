Rusland laat Huawei wel 5G-netwerk aanleggen

Het Russische telecombedrijf MTS gaat in zee met het Chinese technologiebedrijf Huawei om nog voor eind volgend jaar een 5G-netwerk uit te rollen in Rusland, meldt persbureau AFP. De twee concerns sloten woensdag een akkoord, op de eerste dag van het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Rusland. Verschillende westerse landen hebben de afgelopen maanden Huawei-apparatuur geweerd uit angst voor spionage door de Chinese overheid.

Vooral de Verenigde Staten vrezen bovendien dat China via Huawei een te grote rol gaat spelen in de digitale infrastructuur als het wereldwijd wordt betrokken bij de totstandkoming van 5G-netwerken.

Binnen de Europese Unie mogen lidstaten zelf bepalen of zij samen willen werken met het Chinese bedrijf voor de ontwikkeling van de 5G-netwerkinfrastructuur. In Nederland laat KPN Huawei zijn nieuwe radio- en antennenetwerk installeren. Door het Chinese bedrijf niet toe te laten tot het kwetsbaarste centrale netwerk, komt KPN tegemoet aan de toenemende angst voor Chinese spionage, waarvoor geen hard bewijs bestaat.

Lees ook: KPN kiest omstreden Huawei voor antennes van 5G-netwerk

Xi noemt Poetin ‘beste vriend’

Woensdag begon ondertussen het staatsbezoek van president Xi aan Rusland. Xi is drie dagen lang in Moskou om te spreken over de handelsrelaties tussen beide landen. Xi stelde woensdag een „diepe persoonlijke band” te voelen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Volgens de Chinese president is Poetin zijn „beste vriend en collega”.

Poetin reageerde niet op de vriendschapsverklaring van zijn bondgenoot. Wel toonde de Russische president zich er tevreden over dat de „Russisch-Chinese relaties een ongeëvenaard niveau hebben bereikt”. De diplomatieke banden tussen China en Rusland zijn hechter geworden nu de relatie van de VS met beide landen is bekoeld door de Amerikaanse sancties na de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de handelsoorlog die is opgelaaid met China.