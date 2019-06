P.F. Thomése vertrekt naar uitgeverij Prometheus

Anderhalf jaar nadat uitgeverij Pluim werd opgericht, is het vertrek van de eerste auteur een feit. P.F. Thomése – schrijver van onder andere Schaduwkind, De onderwaterzwemmer, De weldoener en de J. Kessels-romans – verlaat Pluim voor het fonds van uitgeverij Prometheus. Pluim is volgens hem niet zakelijk genoeg, en te veel „een cultuurinstituut”.

In oktober verschijnt daar de roman Vaderliefde, een familieroman, maar vooral „een ‘faalgeschiedenis’ tussen een vader en een zoon”, aldus het persbericht.

Het vertrek van Thomése bij Pluim is opmerkelijk omdat hij niet alleen de eerste auteur is die Pluim verlaat, maar ook omdat de aftrap van Pluim juist een boek van Thomése was: Ik, J. Kessels. Dat het boek slecht werd verkocht, is niet de reden van zijn vertrek, aldus Thomése: „Ik heb meer boeken geschreven die slecht hebben verkocht. Bij dit boek denk ik dat men gewoon uitgekeken was op het personage Kessels.”

Pluim werd opgericht nadat in de zomer van 2017 bekend werd dat bij VBK, het moederbedrijf van Atlas Contact, nieuwe aandeelhouders kwamen. Van der Pluijm vond dat met de nieuwe eigenaren de onafhankelijkheid van Atlas Contact in het geding kwam. Na een ‘schrijversstaking’ van auteurs die hetzelfde vreesden, volgden 37 auteurs van Atlas Contact Van der Pluijm naar de nieuwe uitgeverij. Zo ook Thomése.

Ironieloos

„Omdat de nieuwe eigenaren van VBK wel erg bedrieglijk waren, ben ik braaf achter Mizzi aangelopen zonder me te realiseren dat ik bij een kleine, progressieve uitgeverij terecht zou komen,” legt Thomése desgevraagd door de telefoon uit.

Volgens hem is de uitgeverij door de samenwerking met uitgeverij Das Mag en het online journalistieke platform De correspondent een „soort cultuurinstituut” geworden: „De signatuur is er eentje van progressief, idealistisch en ironieloos. Ik sta liever alleen als auteur. Ik zie een uitgeverij als een zakelijke onderneming. Prometheus is onafhankelijk en ik hoef me geen zorgen te maken dat ik in een opgedrongen identiteit terecht kom, daarvoor is het fonds breed genoeg.”

Van der Pluijm vindt het „hartstikke jammer” dat Thomése vertrekt, vertelt ze door de telefoon. Ze werkte met Thomése vanaf Schaduwkind – de roman uit 2003 over zijn overleden dochter die een bestseller werd. „Ik ben een groot bewonderaar van zijn werk.” In het idee vast te zitten aan een bepaalde signatuur, herkent Van der Pluijm zich niet: „We zijn nog maar zo kort bezig, die kan ik nog niet omschrijven. Het gezicht van de uitgeverij is in eerste instantie grotendeels bepaald door de mensen die mee zijn gegaan.”

Thomése is blij met zijn overstap naar Prometheus waar Mai Spijkers de uitgever is: „Het is een eer om nu bij de grootste, levende Nederlandse uitgever te zitten”. En het is ook goed nieuws voor Pluim, aldus Thomése: „Het is een echte uitgeverij nu ze een auteur hebben die bij ze is weggelopen.”