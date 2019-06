OM wacht met publicatie ‘geheim’ hoofdstuk uit rapport vertrouwenscrisis

Een hoofdstuk uit het onderzoek naar integriteitsschendingen binnen het OM blijft langer geheim. Een betrokkene in de zaak wil via een kort geding publicatie voorkomen. Zolang die zaak loopt mag het OM het niet publiceren. Het gaat om hoofdstuk 4 uit het rapport van de commissie-Fokkens, die onderzoek deed naar hoe de top van het OM omging met een liefdesrelatie tussen twee hoofdofficieren. Het onderzoek kwam er na publicaties van NRC.

Toen de commissie onder leiding van Jan Watse Fokkens haar rapport in april presenteerde, zat hoofdstuk 4 daar al niet bij. De leiding van het OM, het college van procureurs-generaal, vond dat er meer tijd nodig was om af te wegen of openbaring van de privacygevoelige informatie zwaarder woog dan de belangen van de betrokkenen.

Van Nimwegen ontkent

Nadat het college had bepaald hoofdstuk 4 alsnog te willen publiceren, zij het deels zwartgelakt, werd het kort geding aangespannen. Wie dat heeft gedaan is niet duidelijk. Marc van Nimwegen, de geschorste hoofdofficier die een relatie had met collega Marianne Bloos was het volgens zijn advocaat in elk geval niet. Van Nimwegen probeerde eerder al de publicatie van het onderzoek te voorkomen via de Autoriteit Persoonsgegevens; zijn klacht werd vorige maand afgewezen. Bloos en haar verdediging waren donderdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.

De commissie-Fokkens velde een hard oordeel over de manier waarop de leiding van het OM was omgegaan met de relatie tussen Bloos en Van Nimwegen, en de onrust die dat binnen de organisatie had veroorzaakt. Het OM greep volgens Fokkens niet in na hardnekkige geruchten over een geheime liefdesrelatie die in 2011 ontstond tussen toenmalig procureur-generaal Van Nimwegen en de door hem tot hoofdofficier van justitie benoemde Bloos.

Correctie (6 juni 2019): In een eerdere versie van het stuk werd de achternaam van de geschorste hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen enkele malen foutief geschreven als Van Nimweege. Dat is hierboven aangepast.