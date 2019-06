Nooit eerder zo veel cocaïne onderschept in EU

Nooit eerder is er zo veel cocaïne in beslag genomen in de Europese Unie als in 2017. Dat meldt het EU-drugsagentschap EMCDDA donderdag in zijn jaarlijkse Europees Drugsrapport. In 2017 werden 104.000 partijen coke (goed voor 140,4 ton) in beslag genomen, een jaar eerder waren dat er nog 98.000 (70,9 ton). De cijfers over 2017 zijn de meest recente die het agentschap heeft verzameld.

Het agentschap meldt verder dat cocaïne steeds vaker in grote hoeveelheden de EU binnen wordt gesmokkeld, bijvoorbeeld verstopt in zeecontainers.

Cocaïne is de meestgebruikte stimulerende drug in de EU, meldt het drugsagentschap. In 2017 gebruikten 2,6 miljoen Europeanen tussen de 15 en 34 jaar minstens één keer coke. Het EMCDDA vermoedt dat het gebruik sinds 2017 is toegenomen, al heeft het daarover nog geen concrete cijfers. De stijging zou behalve in Nederland ook vooral te zien zijn in landen als België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Het EMCDDA waarschuwt voor de „uberisering” van cocaïne. Volgens het agentschap maken sociale media, het darkweb en encryptietechnieken het makkelijk voor kleine groepen en individuen om drugs te verkopen en is bovendien sprake van een competitieve markt. De verkoopprijs is de afgelopen jaren weliswaar stabiel gebleven, de zuiverheid van de coke is hoger dan ooit – daar wordt met name op geconcurreerd.

Andere drugs

Heroïne is nog steeds de meest voorkomende drug op de Europese markt. De prijs van de zeer verslavende drug ligt al jaren relatief laag en is verder gedaald in 2017. De zuiverheid van de drug is net als die van cocaïne sterk toegenomen, en is nu hoger dan ooit.

In de Verenigde Staten en Canada zijn synthetische pijnstillers een groot probleem. In de EU lijkt dit tot nu toe mee te vallen, aldus het EMCDDA. Wel zag het agentschap de afgelopen jaren verschillende opioïde pijnstillers in de vorm van poeders, tabletten en vloeistoffen op de Europese markt verschijnen.

Andere synthetische drugs, zoals mdma en methamfetamine, zijn ook steeds meer te vinden op de Europese markt. Europese landen zouden ook een belangrijke rol spelen in de wereldwijde productie en distributie. In Nederland wordt mdma geproduceerd. Ook is er drugsafval gevonden in België, wat erop wijst dat daar mdma gemaakt wordt.

Cannabis is de meestgebruikte drug in de Europese Unie. 1 procent van de Europeanen (tussen de 15 en 64) gebruikt dagelijks wiet of hasj. Ook wordt cannabis het vaakst onderschept: in 2017 ging het om 782.000 partijen.

